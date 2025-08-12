CaixaBank concede más de 590 millones de euros de financiación a clientes particulares de Canarias en el primer semestre de 2025 La entidad financiera ha incrementado un 42% la concesión de crédito para facilitar la compra de vivienda y la adquisición de productos de consumo a clientes particulares de las Islas

Martes, 12 de agosto 2025, 12:05

CaixaBank ha aprobado la concesión de nuevas operaciones de financiación a particulares de Canarias por valor de 590 millones de euros durante el primer semestre de 2025. Esta cantidad, que supone un crecimiento del 42% respecto al mismo periodo del año anterior, agrupa financiación hipotecaria y financiación al consumo.

La entidad ha concedido préstamos hipotecarios a clientes particulares por un importe de más de 330 millones, cifra que representa un incremento superior al 60% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los préstamos hipotecarios crecen más de un 60%, mientras que la contratación de créditos al consumo se incrementa en un 20%

Destaca también la evolución del crédito al consumo, que durante estos primeros meses del año ha supuesto la concesión de nuevas operaciones por valor de 235 millones de euros en Canarias, que representa un aumento del 20%.

El director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, ha destacado que «estos datos confirman que el consumo en las Islas continúa a buen ritmo, y espera que la mejora del mercado laboral y la confianza del consumidor, sean elementos para seguir impulsando el consumo en los próximos años». Afonso ha subrayado el «compromiso de CaixaBank de mantenerse cerca de sus clientes, confiando en ellos y ayudándoles a hacer realidad sus proyectos».

CaixaBank, el banco líder comprometido con la sociedad

CaixaBank es el banco líder en España, con un volumen de activos de más de 630.000 millones de euros, 20,3 millones de clientes y la mayor red de oficinas y cajeros del país. Además, CaixaBank tiene una fuerte presencia en Portugal, donde controla el 100% de BPI. En Canarias, CaixaBank cuenta con más de 230 oficinas.

La entidad desarrolla un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización. Su posicionamiento como entidad bancaria líder le permite desempeñar un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible y en la inclusión financiera de colectivos vulnerables y del ámbito rural.

La propuesta de valor de la entidad se basa en productos y servicios adaptados a cada segmento de cliente, con un fuerte componente de innovación que permita ofrecer las mejores herramientas y un asesoramiento experto en la toma de decisiones para el bienestar financiero.