Buendía Corralejo «prohíbe» las entrevistas de trabajo tradicionales en su nuevo proceso de selección El 'Nohotel' lanza el concepto «La No-Entrevista» para su Jobdating del 27 de noviembre: sin currículums en papel, sin códigos de vestimenta y sin preguntas cliché

Buendía Corralejo Nohotel, fiel a su ADN, traslada su filosofía de «libertad» del huésped al candidato. El equipo de Recursos Humanos de Grupo Satocan ha anunciado un Jobdating para el próximo 27 de noviembre que elimina las barreras tradicionales bajo un concepto propio: «La No-Entrevista».

Frente a los procesos rígidos del sector, Buendía propone una jornada de puertas abiertas, un encuentro bidireccional donde la conexión personal prima sobre el protocolo. El objetivo es claro: crear un ambiente relajado, similar al que disfrutan sus huéspedes, donde la empresa y los candidatos puedan charlar y evaluarse con honestidad.

«Buscamos dejar atrás las respuestas ensayadas para dar paso a conversaciones reales», explican desde el equipo, que busca personal para cubrir puestos en recepción, mantenimiento y limpieza.

Cero Papel, 100% Conciencia

En coherencia con la «conciencia colectiva» que define a la marca, el evento elimina el currículum en papel. Se invita a los asistentes a llevar su trayectoria en formato digital si lo desean, reforzando el compromiso de Buendía con la sostenibilidad y la minimización del impacto ambiental.

Una filosofía «People Centric»

Judith Vega, directora de Recursos Humanos de Grupo Satocan, enmarca la acción en una filosofía más amplia: «En Satocan preferimos trabajar un concepto people centric frente a customer centric. Ponemos la experiencia de las personas —sean huéspedes, clientes, partners o equipo— en el centro de todas nuestras decisiones».

Este enfoque se aplica desde el primer contacto. Alessandro Costa, Manager de Buendía Corralejo, lo resume así: «Queremos ver a la persona detrás del papel. Si vamos a trabajar juntos 8 horas al día, la conexión real es más importante que una respuesta ensayada sobre fortalezas y debilidades. En Buendía valoramos la autenticidad, y eso debe empezar desde el minuto uno».

Condiciones y reconocimientos: la prueba del compromiso

Esta filosofía se refleja en hechos concretos. Desde su apertura, Buendía Corralejo decidió ir un paso más allá y de forma consciente, se adscribió a un convenio colectivo superior, el de hotel 4 estrellas, un convenio superior al habitual en su categoría, garantizando así el bienestar de las más de 30 personas que lo conforman y atrayendo al mejor talento.

Este compromiso con la innovación y las personas ha traído reconocimientos al 'Nohotel', como el Premio Caixabank de Innovación y Transformación Digital, la certificación Biosphere y posiciones de liderazgo en satisfacción de clientes en Tripadvisor y Booking.

El evento tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en c/ la Atalaya 2 en Buendía Corralejo Nohotel, e invita a todos los interesados a acudir «siendo ellos mismos», sin códigos de vestimenta impuestos, para disfrutar de un café y una charla real sobre su futuro profesional.

