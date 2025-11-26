Armas Trasmediterránea lanza sus Black FerriDays con descuentos de más del 40% La naviera lanza la campaña promocional desde el 25 de noviembre en viajes interinsulares premiando la fidelidad de sus clientes

El Grupo Armas Trasmediterránea se suma, un año más, al Black Friday con el lanzamiento de su campaña Black FerriDays. La promoción incluirá descuentos de más del 40% en los billetes adquiridos hasta el 1 de diciembre de 2025 para hacer trayectos interinsulares. Con esta iniciativa, la compañía busca premiar la fidelidad de todos los usuarios que la escogen para navegar.

La naviera se une a la tradición anglosajona del «Viernes Negro», ofreciendo a sus pasajeros la oportunidad de disfrutar de grandes ventajas. El descuento será aplicable a los billetes de ida y vuelta, con o sin vehículo, para todos los trayectos interinsulares.

Black FerriDays: tradición, innovación y cercanía

Desde sus inicios, la naviera ha sabido adaptarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos, manteniendo siempre su esencia. Por eso, la campaña Black FerriDays no solo representa una oportunidad comercial, sino también una forma de acercar la tradición marítima al presente. Con esta iniciativa, Armas Trasmediterránea une la emoción del viaje con la expectativa de las grandes ofertas del Black Friday, pero con un sello propio.

Además, la variedad de acomodaciones y tarifas disponibles da la posibilidad al pasajero de escoger entre diferentes porcentajes de descuento y amplios servicios, reforzando la planificación y el aprovechamiento del tiempo libre y permitiendo a los viajeros organizar escapadas en distintas épocas del año. Ya sea para disfrutar de las fiestas navideñas, vivir el color del Carnaval o aprovechar la primavera para explorar las islas, la promoción se adapta a los distintos ritmos y preferencias de los pasajeros.

Entre las ofertas se podrá encontrar un 30% de descuento si se viaja en butaca premium y turista y un 45% de descuento si se compra un billete para butaca turista plus y se es socio de SeaClub (además de una doble puntuación en SeaPoints). La promoción será aplicable para las compras de ida y vuelta realizadas entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025 y para aquellos pasajeros que quieran embarcar antes del 15 de junio de 2026. Además, los miembros de SeaClub se beneficiarán de un descuento adicional del 5% en billetes adquiridos hasta el 9 de diciembre.

La compañía mantiene un firme compromiso con la mejora continua. Cada iniciativa, desde los nuevos sistemas de reservas hasta las campañas promocionales, busca ofrecer una experiencia más cómoda, eficiente y respetuosa con el entorno. De la misma manera, Armas Trasmediterránea continúa fiel a su lema de acercar el mar a todos los públicos, contribuyendo al desarrollo turístico y económico de las regiones que conecta.

Las personas interesadas en la compra de billetes deberán hacerlo utilizando el código promocional 'BLACKFERRIDAYS', a través de la web https://armastrasmediterranea.com/ofertas-ferry/black-ferridays, o realizar la compra en ventanillas de oficinas y/o terminales.

Los miembros del programa de fidelización de Armas Trasmediterránea, SeaClub, que obtendrán el doble de puntos (SeaPoints) en sus reservas, tendrán además acceso anticipado a la promoción, entre otras ventajas.