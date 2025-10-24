Binter presenta a los agentes de viajes canarios las principales novedades de la temporada Con la colaboración de Turismo de Sevilla, la aerolínea presentó una ciudad que «no se ve, se vive», a la que empezará a volar el 1 de diciembre

La compañía aérea Binter ha reunido en dos eventos celebrados en Tenerife y Gran Canaria a los agentes de viajes con mayor proyección de ventas en las islas para compartir las principales novedades, como el avance de la temporada de invierno que empezará el próximo fin de semana.

Bajo el lema 'A Sevilla en #ModoCanario ', gozó de gran protagonismo la nueva ruta con la capital andaluza que Binter empezará a operar el 1 de diciembre con 10 frecuencias semanales, cinco desde cada isla, los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos.

Las jornadas contaron con la colaboración de Turismo de Sevilla, con una presentación inspiradora para recordar que «Sevilla no se ve, se vive». Los asistentes disfrutaron de dos noches llenas de buena energía, flamenco, gastronomía, sorteos y networking.

Tenerife Norte y Sevilla estarán conectadas con vuelos que saldrán a las 16:10, los lunes, y a las 16:00 horas, el resto de días. Los vuelos desde Gran Canaria partirán a las 8:30 horas. En sentido inverso, los vuelos a Tenerife Norte saldrán a las 20:00 horas, los lunes, y a las 19:50, el resto de los días de operación y a las 12:20 horas hacia Gran Canaria.

Para los pasajeros que se dirijan a otra isla, o viajen desde ella, la aerolínea facilitará sin coste los enlaces interinsulares de conexión, gracias a los más de 220 vuelos que realiza cada día de media dentro del archipiélago, haciendo posible llegar a todos los aeropuertos canarios por el mismo precio.

