Imagen de archivo de un avión de Binter. Arcadio Suárez

Binter lanza un Bintazo para volar a Madrid desde cualquier isla en 'modo canario'

Los billetes pueden adquirirse hasta el 14 de septiembre, para viajar entre el 1 de noviembre y el 31 de enero de 2026

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:37

Binter lanza un nuevo Bintazo para viajar entre cualquier isla de Canarias y Madrid, que permite adquirir, hasta el 14 de septiembre, billetes a precios reducidos desde 25 euros el trayecto, cuando el pasajero es residente y compra ida y vuelta. El periodo de vuelo abarca del 1 de noviembre hasta el 31 de enero de 2026.

Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales del 'modo canario' que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros que incluye un aperitivo gourmet de cortesía durante el trayecto.

16 vuelos diarios entre Canarias y Madrid

Binter opera un total de 112 vuelos a la semana, 16 diarios, entre los aeropuertos de Tenerife Norte y el de Gran Canaria y Madrid. Los vuelos desde el aeropuerto tinerfeño son a las 7.15, 10.10, 15.30 y 19.25 horas, mientras que desde la Terminal 2 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas los horarios de salida son a las 7.00, 12.20, 16.50 y 20.00 horas, mientras que en sentido inverso. Por su parte, los aviones parten desde Gran Canaria a las 7.15, 10.00, 15.30 y 19.40 horas, y en sentido contrario, a las 7.00, 12.20, 17.00 y 20.00 horas.

Además, la compañía aérea facilita a los viajeros de las rutas nacionales el enlace de estos vuelos con los interinsulares en Canarias en el caso de los vuelos en conexión, haciendo posible disfrutar de estas ofertas desde todas las islas del archipiélago por el mismo precio.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: binter.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00, las agencias de viajes y las oficinas de los aeropuertos, donde podrán consultar las condiciones y precios.

