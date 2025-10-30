Astican, Aperitivos Snack, Elittoral, Hotel Bancal, Hospitales San Roque y Guaguas, entre los premiados en la gala Personas + 2025

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 13:22 Comenta Compartir

Astican, Aperitivos Snack, Hospitales Universitarios San Roque, Hotel Bancal y Guaguas Municipales han sido reconocidos este jueves durante la primera edición de la gala de los Premios Personas +, celebrada en el espacio cultural de CANARIAS7. Un galardón impulsado por Grant Thornton, Grant Thornton Canarias y Aguilar Abogados que busca visibilizar y distinguir a quienes destacan por su excelencia, creatividad, compromiso social, impulso de la diversidad y firme apuesta por la ética preventiva.

En la categoría de Excelencia Profesional, el premio fue otorgado ex aequo a Sonia Fernández Sanchez, de Elittoral, y a José Carlos Álvarez Pérez, de ASTICAN, por su compromiso con la calidad profesional. El galardón al Trabajo en Equipo recayó en Jorge Sánchez Álamo, de Aperitivos Snack, por su capacidad para fomentar la colaboración colectiva.

Por otro lado, en la categoría de Innovación y Creatividad, Javier Arencibia West, de Hospitales Universitarios San Roque, fue reconocido por su visión transformadora y su impulso de nuevas ideas que mejoran los procesos y la experiencia laboral en el sector sanitario. El premio a la Responsabilidad Social se concedió a Patrik Golier, de Hotel Bancal, por su compromiso con el entorno y las personas, y el premio a la Ética Preventiva fue para Óscar Fuentes García, de Guaguas Municipales, en reconocimiento a su trabajo en favor de la seguridad y el bienestar en su organización.

Por su parte, la categoría de Integración y Diversidad no tuvo ningún ganador, como invitación a seguir avanzando e impulsar proyectos y políticas que fomenten la igualdad de oportunidades y la integración social en el ámbito laboral.

La ceremonia ha reunido a más de 140 empresarios, directivos y profesionales del archipiélago canario, además de contar con la presencia de reconocidas figuras como Pedro Piqueras, periodista y presentador de televisión; Juan Carlos Valerón, exfutbolista y entrenador; Javier Santaolalla, doctor en Física y divulgador científico; Kiko Barroso, presentador en Televisión Canaria; Manolo González, artista y escultor; Olga Cerpa, cantante, y Policarpo Aroca, director de Marketing, Comunicación y Desarrollo de Negocio de Grant Thornton España.

Liderazgo y compromiso

«Canarias es un ejemplo extraordinario de cómo la tecnología y el talento pueden convivir en armonía» ha destacado Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton durante el discurso inaugural, «El futuro de los negocios se construye sobre un equilibrio inteligente entre la innovación tecnológica y el talento humano», señala. «En Grant Thornton creemos que el éxito empresarial no se mide solo en cifras, sino en el impacto que generamos en las personas».

Los Premios Personas+ nacen del compromiso de Grant Thornton y Aguilar Abogados de apoyar al tejido empresarial en la promoción de buenas prácticas basadas en el liderazgo y el compromiso con las personas. Sus seis categorías están diseñadas para poner en valor la excelencia individual, el trabajo en equipo y la creatividad transformadora, además de la responsabilidad social, la inclusión o la seguridad laboral.

