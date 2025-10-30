Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así hemos narrado la comparecencia de Sánchez en la comisión del Senado por el 'caso Koldo'
Foto de familia en el acto celebrado en las instalaciones del periódico. Arcadio Suárez
Reconocimiento al valor humano

Astican, Aperitivos Snack, Elittoral, Hotel Bancal, Hospitales San Roque y Guaguas, entre los premiados en la gala Personas + 2025

Los galardones, organizados por Grant Thornton y Aguilar Abogados, ponen en valor la excelencia de las firmas canarias

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:22

Comenta

Astican, Aperitivos Snack, Hospitales Universitarios San Roque, Hotel Bancal y Guaguas Municipales han sido reconocidos este jueves durante la primera edición de la gala de los Premios Personas +, celebrada en el espacio cultural de CANARIAS7. Un galardón impulsado por Grant Thornton, Grant Thornton Canarias y Aguilar Abogados que busca visibilizar y distinguir a quienes destacan por su excelencia, creatividad, compromiso social, impulso de la diversidad y firme apuesta por la ética preventiva.

En la categoría de Excelencia Profesional, el premio fue otorgado ex aequo a Sonia Fernández Sanchez, de Elittoral, y a José Carlos Álvarez Pérez, de ASTICAN, por su compromiso con la calidad profesional. El galardón al Trabajo en Equipo recayó en Jorge Sánchez Álamo, de Aperitivos Snack, por su capacidad para fomentar la colaboración colectiva.

Por otro lado, en la categoría de Innovación y Creatividad, Javier Arencibia West, de Hospitales Universitarios San Roque, fue reconocido por su visión transformadora y su impulso de nuevas ideas que mejoran los procesos y la experiencia laboral en el sector sanitario. El premio a la Responsabilidad Social se concedió a Patrik Golier, de Hotel Bancal, por su compromiso con el entorno y las personas, y el premio a la Ética Preventiva fue para Óscar Fuentes García, de Guaguas Municipales, en reconocimiento a su trabajo en favor de la seguridad y el bienestar en su organización.

Por su parte, la categoría de Integración y Diversidad no tuvo ningún ganador, como invitación a seguir avanzando e impulsar proyectos y políticas que fomenten la igualdad de oportunidades y la integración social en el ámbito laboral.

La ceremonia ha reunido a más de 140 empresarios, directivos y profesionales del archipiélago canario, además de contar con la presencia de reconocidas figuras como Pedro Piqueras, periodista y presentador de televisión; Juan Carlos Valerón, exfutbolista y entrenador; Javier Santaolalla, doctor en Física y divulgador científico; Kiko Barroso, presentador en Televisión Canaria; Manolo González, artista y escultor; Olga Cerpa, cantante, y Policarpo Aroca, director de Marketing, Comunicación y Desarrollo de Negocio de Grant Thornton España.

Liderazgo y compromiso

«Canarias es un ejemplo extraordinario de cómo la tecnología y el talento pueden convivir en armonía» ha destacado Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton durante el discurso inaugural, «El futuro de los negocios se construye sobre un equilibrio inteligente entre la innovación tecnológica y el talento humano», señala. «En Grant Thornton creemos que el éxito empresarial no se mide solo en cifras, sino en el impacto que generamos en las personas».

Los Premios Personas+ nacen del compromiso de Grant Thornton y Aguilar Abogados de apoyar al tejido empresarial en la promoción de buenas prácticas basadas en el liderazgo y el compromiso con las personas. Sus seis categorías están diseñadas para poner en valor la excelencia individual, el trabajo en equipo y la creatividad transformadora, además de la responsabilidad social, la inclusión o la seguridad laboral.

Vea de nuevo la gala de premios

Arcadio Suárez

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  2. 2 El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta
  3. 3 Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes
  4. 4 Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa»
  5. 5 La Guardia Civil de Las Palmas realiza un simulacro en un centro comercial de Gran Canaria
  6. 6 Violenta pelea en Telde: una veintena de jóvenes hieren a dos menores en el parque Arnao
  7. 7 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  8. 8 Juicio al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido: declara la concejala Inmaculada Medina
  9. 9 Estany: «Los propietarios de apartamentos quieren vivir en un hotel sin pagar los servicios de un hotel»
  10. 10 Los residentes en complejos rechazan el plan de Turismo y abren la vía a una abultada litigiosidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Astican, Aperitivos Snack, Elittoral, Hotel Bancal, Hospitales San Roque y Guaguas, entre los premiados en la gala Personas + 2025

Astican, Aperitivos Snack, Elittoral, Hotel Bancal, Hospitales San Roque y Guaguas, entre los premiados en la gala Personas + 2025