Directo El Parlamento de Canarias apoya la creación de dos Estados: Palestina e Israel
Una voluntaria recoge residuos en una playa. C7

Armas Trasmediterránea y Oceánidas retiran más de una tonelada de residuos en playas de Canarias y Andalucía

Durante el verano se han realizado limpiezas en Tenerife, Lanzarote y Cádiz con la participación de 178 voluntarios

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:28

El Grupo Armas Trasmediterránea y la asociación medioambiental Oceánidas, en colaboración con la Red de Vigilantes Marinos, han retirado más de una tonelada de residuos en playas y fondos marinos durante este verano. En las jornadas de limpieza celebradas en Tenerife, Lanzarote y Cádiz, participaron un total de 178 voluntarios, entre ellos buceadores y miembros de colectivos locales comprometidos con la conservación del medio ambiente.

Estas limpiezas se enmarcan en el 'Proyecto Libera', una iniciativa nacional que fomenta la retirada, clasificación y registro de residuos mediante la participación ciudadana. Los datos recopilados contribuirán a la investigación científica y al diseño de políticas públicas para combatir la contaminación marina. Con esta iniciativa, también se transformarán los residuos retirados en la misma cantidad de kilos de alimentos y serán donados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

Armas Trasmediterránea mantiene, desde hace años, un acuerdo de colaboración con Oceánidas para la protección del entorno marino, tanto en Canarias como en el litoral andaluz. Estas jornadas se suman a otras medidas incluidas en el plan de sostenibilidad de la naviera, entre las que destacan la reducción del uso de plásticos a bordo, la aplicación de pinturas antifouling de última generación y el impulso al uso de biocombustibles en su flota.

