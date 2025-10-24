La APD analiza el blockchain y los criptoactivos Expertos profundizaron en el impacto de esta tecnología y su capacidad para redefinir cómo las organizaciones crean valor

La Asociación para el Progreso de la Alta Dirección (APD) de Canarias celebró este viernes junto a la firma RSM una sesión sobre los blockchain y los criptoactivos y en la que se ayudó a identificar oportunidades estratégicas para impulsar la eficiencia, la innovación y la competitividad de las empresas en un mercado en constante evolución.

En la jornada, que se replicará en distintas ciudades de España y que se celebró en el Hotel Santa Catalina se profundizó sobre el impacto de la tecnología blockchain y su capacidad para redefinir la manera en que las organizaciones crean, gestionan y protegen valor.

Se trató cómo la tokenización de activos abre nuevas posibilidades de liquidez y acceso a mercados, cómo las monedas estables ofrecen soluciones seguras y eficientes para transacciones globales, y cómo las finanzas descentralizadas (DeFi) están configurando un ecosistema financiero más inclusivo, ágil y transparente.

El presidente de la APD de Canarias, Germán Suárez, fue el encargado de abrir la jornada en la que también intervino el socio en Canarias de RSM, Javier Álvarez. Las ponencias corrieron a cargo de Vicente Durán, socio Tax&Legal de RSM, y Pedro Sandoval, director de Blockchain&Activos Digitales de RSM, entre otros. El presidente de RSM, Josep María Gassó, clausuró el acto.