Anfi Tauro estrena piscina exclusiva para entreno y se posiciona como resort deportivo de referencia

El Grupo Anfi acaba de estrenar una piscina semi olímpica exclusiva para entrenar en el Hotel Anfi Emerald Club de Tauro y se posiciona como resort deportivo de referencia. La compañía con sede en Gran Canaria sigue con paso firme en su estrategia de especializarse como destino de deportistas con la construcción de una piscina de 25 metros de última generación y que complementa al servicio de taller de bicicletas de alta gama que posee el complejo.

Esta nueva infraestructura está diseñada para atletas de todos los niveles y será ideal para nadadores, triatletas y amantes del fitness, que buscan una experiencia de entrenamiento de alta calidad.

Los equipos nacionales de ciclismo como el suizo y el italiano, así como triatletas como Sam Laidlow, Patrick Lange, Sam Laidlow, Anne Haug y Nicola Spirig, entre otros, y nadadores del circuito mundial entrenan en Anfi atraídos por sus instalaciones y sus benignas temperaturas huyendo del frío.

Además, escuadras como el Ineos de Geraint Thomas, Egan Bernal o Tom Pidcoc y el equipo Bahrain Victorious de Mikel Landa, Jack Haig y Gino Mader son huéspedes asiduos en Anfi.

Para la apertura de esta piscina, Anfi contó con la presencia del olímpico Brent Hayden y el creador de los neoprenos más exclusivos del mundo, Alex de Boer, quienes lideraron una clase magistral de técnica y resistencia.

La instalación, que fue inaugurada ayer también por Daida Ruano, 22 títulos mundiales de windsurf, y el concejal de Turismo de Mogán, Luis Becerra, posee un carril de cámaras de grabación para seguir los entrenos y dispone de un moderno sistema de climatización que garantiza la temperatura del agua todos los días del año.

«Estamos ante un salto significativo en nuestra constante búsqueda de la excelencia y reafirma aún más nuestra posición como un referente deportivo», asegura José Luis Trujillo, director general del Grupo Anfi.

El grupo turístico segmenta su oferta y se convierte en un punto de atracción deportiva a lo que suma su experiencia en velar por el descanso de familias durante más de tres décadas.

Desde hace unos años, los equipos nacionales de natación, triatlón y ciclismo fijan su base de entrenamiento en Anfi alejados del frío.

Un segmento turístico mueve más de 23 millones de euros al año en toda Canarias, «por lo que queremos seguir trabajando muy duro para atraer más deportistas», resalta Trujillo.

Para redoblar esa apuesta deportiva se ha creado 'Anfi Sports Academy'. Un producto nuevo centrado básicamente en atender las necesidades no solo del deportista de alto nivel o amateur sino la de sus familias. La pretensión última de Anfi es que la experiencia deportiva y familiar sea óptima en un entorno natural donde en un mismo espacio puedes realizar diferentes actividades.

De hecho, el complejo también cuenta con un moderno gimnasio y una completa instalación de bicicletas con taller incluido que no sólo atiende al huésped que quiere alquilar in situ, si no que le acompaña fuera del hotel para realizar rutas guiadas por la Isla.

Por su parte, tanto Alex de Boer como Brent Hayden coinciden al señalar que »Anfi es un paraíso para el entrenamiento y el descanso en familia con unas instalaciones y un servicio excepcional en un entorno que fomenta la salud y el rendimiento».