SuperDino Miller Bajo reabre sus puertas tras un proceso de modernización y optimización de sus instalaciones

La cadena de tiendas HiperDino continúa su proceso de transformación y modernización de sus establecimientos, y por ello en esa apuesta de mejora ha abierto hoy lunes 6 de octubre, el renovado SuperDino Miller, un establecimiento que ofrece no solo una nueva imagen, más moderna y funcional, sino que además incorpora nuevos espacios más óptimos, sostenibles y que ofrecen una mayor garantía de calidad a sus clientes.

Construido sobre una superficie de 869 metros cuadrados, este SuperDino contará con una zona de ventas de 551 metros cuadrados, destinados a albergar secciones tan competitivas en cuestión de calidad- precio como son las de frescos, entre las que se encuentran la de frutería y verduras; charcutería y carnicería. El renovado SuperDino también albergará un nuevo espacio para panadería y productos ecológicos, así como para la bodega que acogerá una variada selección de bebidas.

SuperDino Miller Bajo cerró sus puertas el pasado 30 de agosto para iniciar su proceso de remodelación. Tras un arduo mes de obras, bajo la dirección de un equipo técnico formado por cerca de 10 profesionales del grupo de supermercados, este proyecto de transformación que ha contado con un presupuesto de 811.000 euros, ha consistido en la incorporación de un proceso nuevo y moderno de telegestión denominado Danfoss, que coordina y sistematiza entre otros, el encendido y apagado de iluminación; de rótulos; aire acondicionado y las instalaciones de frío; la actualización de la imagen de todas las secciones y dependencias y la aplicación de medidas sostenibles como es la instalación de iluminación led.

Para el director del departamento de Marketing y Comunicación, Carlos García «este proyecto de reforma es un agradecimiento a la clientela que durante años ha confiado en nuestra tienda como su establecimiento de referencia, de cercanía y garante de la calidad de los productos que incluyen en su cesta de la compra. Con esta reconversión del local, no solo nos comprometemos a ofrecerles un servicio más moderno, sino que además garantizamos los procesos del circuito como el de la cadena de frío o la regulación lumínica de las dependencias, y todo ello lo hacemos con nuevos sistemas más efectivos y respetuosos con el medio ambiente».

La renovada tienda de SuperDino Miller Bajo, ubicada en la calle Manuel Pérez Navarro, número 1, cuenta con una plantilla de 20 personas y tendrá un horario de apertura de lunes a sábado de 08:30 horas a 21:00 horas.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito.

En la actualidad, su red incluye 290 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.