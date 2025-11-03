SPAR Gran Canaria refuerza su compromiso solidario con la isla en la campaña de la Gran Recogida de Alimentos La campaña, impulsada por el Banco de Alimentos de Las Palmas, se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre en 185 establecimientos de la cadena

La solidaridad volverá a llenar los pasillos de las tiendas de SPAR Gran Canaria con motivo de la Gran Recogida de Alimentos 2025, organizada por el Banco de Alimentos de Las Palmas, que se celebrará los próximos 7, 8 y 9 de noviembre.

Este año, la campaña solidaria se desarrollará en 185 de las 201 tiendas SPAR en la isla, con el objetivo de superar los 29.000 kilos de mercancía solidaria recogidos en la anterior edición, gracias a la generosidad de los clientes y el compromiso de las personas voluntarias.

El acto de presentación de la campaña contó con la participación del vicepresidente de SPAR Gran Canaria, José López, y el vicepresidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, José Ramón Pablos, quien dio a conocer las características de la acción solidaria para este año.

En este sentido, José López destacó «el valor de la solidaridad y el compromiso de nuestros clientes y trabajadores, que cada año se vuelcan con esta causa tan necesaria». El vicepresidente subrayó que «en SPAR Gran Canaria creemos firmemente en el impacto humano que esta campaña puede suponer para cubrir las necesidades básicas de quienes más lo necesitan».

Por su parte, el vicepresidente del Banco de Alimentos de Las Palmas agradeció a la cadena de supermercados «su compromiso constante con nuestra causa» y señaló que «las empresas con valores, como SPAR Gran Canaria, construyen comunidades más fuertes y solidarias».

Durante los días de campaña, los boxes de recogida estarán disponibles en los establecimientos, facilitando la entrega de alimentos por parte de los clientes. Además, trabajadores y voluntarios estarán debidamente identificados con petos, lo que permitirá una mejor organización y visibilidad de la iniciativa.

Para apoyar la campaña, la cadena de supermercados canaria comunicará en sus tiendas cuáles son los alimentos básicos más demandados como alimentos no perecederos y de primera necesidad, entre los que están leche entera o semidesnatada, agua, conservas, arroz, pasta, café, cacao en polvo y legumbres.

Como en años anteriores, entre el voluntariado de la Gran Recogida de Alimentos se volverán a encontrar a personas usuarias de la Asociación Síndrome de Down Las Palmas, que invitarán a los clientes de SPAR Plaza de la Feria a colaborar donando productos para la campaña.

SPAR Gran Canaria mantiene desde hace más de 25 años su compromiso con el Banco de Alimentos de Las Palmas, reforzando cada año la importancia de la colaboración ciudadana para apoyar a las familias más necesitadas de la isla.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.