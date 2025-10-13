PwC impulsa su Centro de Servicios Digitales y Tecnológicos de Canarias con la contratación de 70 nuevos profesionales La firma cumple así su compromiso, formulado hace dos años, cuando tuvo lugar la apertura del centro, de alcanzar los 200 profesionales en 2025

Panorámica general del acto con las autoridades, y algunos de los profesionales que se han incorporado al centro de PwC.

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:21 Compartir

PwC ha anunciado hoy el crecimiento de su Centro de Servicios Digitales y Tecnológicos del que dispone la empresa en Canarias, localizado en Santa Cruz de Tenerife. La firma de servicios profesionales va a contratar a 70 nuevos profesionales antes de final de año y cumplir, así, con el compromiso formulado, el día de su apertura, de alcanzar la cifra de 200 profesionales en 2025.

El anuncio se ha realizado en un acto de presentación que ha contado con la participación de Juan José Martínez, consejero insular de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife, Olga Martín, directora gerente del Parque Científico de Tenerife, Pablo Hernández, presidente de la Zona Especial Canaria, Manuel Martínez, delegado de la zona franca de Tenerife, y Pilar Valerio, socia responsable de PwC en Canarias, que ha actuado como anfitriona.

PwC abrió su Centro de Servicios Digitales y Tecnológicos en Santa Cruz de Tenerife en febrero de 2023 (instalado en el enclave Dársena del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife) y, desde entonces, se ha convertido en una referencia nacional e internacional en capacidades digitales altamente demandadas por el mercado, entre las que destacan soluciones de IA, low code, movilidad, plataformas CRM y ERP y Blockchain, entre otras.

En estos dos años de andadura, el hub digital de PwC ha trabajado en una amplia variedad de proyectos en distintos sectores, como el logístico o el de energía, y en cuestiones relacionadas con la transformación digital, la ciberseguridad o el uso responsable de la Inteligencia Artificial, por citar solo algunos ejemplos.

Pilar Valerio, socia responsable de PwC en Canarias, ha explicado «el compromiso firme de PwC con el desarrollo económico de la islas, el empleo y la formación de los más jóvenes, y con la atracción de negocio y el impulso de actividades tecnológicas de alto valor añadido, que contribuyan a diversificar la fuentes de crecimiento de Canarias».

Ampliar Pilar Valerio, socia responsable de PwC, junto a algunas de las autoridades participantes en el acto. C7

Perfiles y formación

Los setenta profesionales que se incorporarán al centro antes de finales de año se corresponden con perfiles con formación profesional de nivel II, especialmente en áreas clave como Administración y Finanzas; así como en perfiles técnicos de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Asistencia a Sistemas Informáticos en Red (ASIR).

También se valoran muy positivamente para incorporar al centro titulaciones complementarias como FP en Asistencia a la Dirección. Además, la firma incorpora Grados Universitarios para ámbitos más digitales centrados en soluciones empresariales, ciberseguridad, inteligencia artificial y data analytics.

Las nuevas incorporaciones recibirán un programa de capacitación integral que incluye formaciones específicas en herramientas ofimáticas, desarrollo de presentaciones efectivas, soluciones empresariales y soluciones avanzadas de análisis empresarial. Estas capacitaciones les permiten conectar, trabajar, visualizar y analizar datos provenientes de diversas fuentes, facilitando la toma de decisiones informadas y estratégicas. De este modo, aseguramos que nuestro equipo esté siempre preparado para ofrecer el mejor servicio y soluciones de alto impacto.

Sobre PwC

En PwC ayudamos a nuestros clientes a generar confianza y a reinventarse para que puedan trans-formar la complejidad en una ventaja competitiva. Somos una red tecnológicamente avanzada y empoderada por nuestros más de 370.000 profesionales en 149 países. A través de nuestros servi-cios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones, ayudamos a construir, acelerar, e impulsar tu crecimiento. Descubre más enwww.pwc.es