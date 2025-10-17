El Proyecto MIDES de Aqualia precalificado para el Concurso XPRIZE de escasez de agua El certamen está organizado por la Iniciativa por el Agua Mohamed bin Zayed en Emiratos Árabes Unidos, tiene una duración de cinco años y un premio total de 119 millones de dólares

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:07 Compartir

MIDES, la célula de desalinización microbiana pionera de Aqualia para la desalinización de agua de mar de baja energía, ha sido precalificada en el prestigioso concurso XPRIZE Water Scarcity, un reto global para revolucionar la desalinización de agua de mar y asegurar un acceso sostenible al agua potable.

Más de 674 equipos de 86 países que se postularon, solo 93 equipos han avanzado a la siguiente etapa. Desarrollado bajo el programa Horizonte 2020 de la UE en colaboración con IMDEA Agua, MIDES aprovecha la energía de las aguas residuales para impulsar la desalinización, un avance que reduce drásticamente el uso de energía al tiempo que genera un impacto ambiental positivo.

Este reconocimiento sitúa a Aqualia entre los principales innovadores mundiales en tecnología del agua, reafirmando su compromiso con las soluciones sostenibles para sus 45 millones de clientes en 18 países.

El concurso XPRIZE Water Scarcity está organizado por la Iniciativa por el Agua Mohamed bin Zayed en Emiratos Árabes Unidos. El concurso, lanzado en marzo de 2024, tiene una duración de cinco años y un premio total de 119 millones de dólares, con el objetivo de fomentar el desarrollo de tecnologías de desalinización sostenibles, asequibles y escalables.

Su objetivo es fomentar el desarrollo de tecnologías de desalinización sostenibles, asequibles y escalables

Ampliar

La competición está abierta a equipos de todo el mundo, incluidos investigadores, empresas, startups y universidades. Más de 674 propuestas se han presentado al concurso XPRIZE Water Scarcity, provenientes de 86 países. De esas, 143 equipos fueron seleccionados como «Qualified Teams» para avanzar a la siguiente fase del concurso. De estos 143 equipos, solo 4 pertenecen a consorcios españoles, uno de ellos liderado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), con impulsos relativos al Desal+ Living Lab desarrollado en el ITC.

Aqualia participó en esta convocatoria presentando las actividades relacionadas con los sistemas de Microbial Desalination Cell (Celda Microbiana de Desalación), idea en desarrollo en el Centro WAVE de Adeje, y en la que Aqualia ha estado trabajando en los últimos años.

Con estos trabajos se aprecia como Canarias sigue estando al frente del desarrollo en desalación a escala mundial, con dos de las cuatro iniciativas españolas siendo desarrolladas en las Islas Canarias, por el ITC en Gran Canaria y por Aqualia en Adeje, con la ayuda y colaboración inestimable del Ayuntamiento.