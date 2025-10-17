Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Proyecto MIDES de Aqualia precalificado para el Concurso XPRIZE de escasez de agua

El certamen está organizado por la Iniciativa por el Agua Mohamed bin Zayed en Emiratos Árabes Unidos, tiene una duración de cinco años y un premio total de 119 millones de dólares

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:07

MIDES, la célula de desalinización microbiana pionera de Aqualia para la desalinización de agua de mar de baja energía, ha sido precalificada en el prestigioso concurso XPRIZE Water Scarcity, un reto global para revolucionar la desalinización de agua de mar y asegurar un acceso sostenible al agua potable.

Más de 674 equipos de 86 países que se postularon, solo 93 equipos han avanzado a la siguiente etapa. Desarrollado bajo el programa Horizonte 2020 de la UE en colaboración con IMDEA Agua, MIDES aprovecha la energía de las aguas residuales para impulsar la desalinización, un avance que reduce drásticamente el uso de energía al tiempo que genera un impacto ambiental positivo.

Este reconocimiento sitúa a Aqualia entre los principales innovadores mundiales en tecnología del agua, reafirmando su compromiso con las soluciones sostenibles para sus 45 millones de clientes en 18 países.

El concurso XPRIZE Water Scarcity está organizado por la Iniciativa por el Agua Mohamed bin Zayed en Emiratos Árabes Unidos. El concurso, lanzado en marzo de 2024, tiene una duración de cinco años y un premio total de 119 millones de dólares, con el objetivo de fomentar el desarrollo de tecnologías de desalinización sostenibles, asequibles y escalables.

Su objetivo es fomentar el desarrollo de tecnologías de desalinización sostenibles, asequibles y escalables

La competición está abierta a equipos de todo el mundo, incluidos investigadores, empresas, startups y universidades. Más de 674 propuestas se han presentado al concurso XPRIZE Water Scarcity, provenientes de 86 países. De esas, 143 equipos fueron seleccionados como «Qualified Teams» para avanzar a la siguiente fase del concurso. De estos 143 equipos, solo 4 pertenecen a consorcios españoles, uno de ellos liderado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), con impulsos relativos al Desal+ Living Lab desarrollado en el ITC.

Aqualia participó en esta convocatoria presentando las actividades relacionadas con los sistemas de Microbial Desalination Cell (Celda Microbiana de Desalación), idea en desarrollo en el Centro WAVE de Adeje, y en la que Aqualia ha estado trabajando en los últimos años.

Con estos trabajos se aprecia como Canarias sigue estando al frente del desarrollo en desalación a escala mundial, con dos de las cuatro iniciativas españolas siendo desarrolladas en las Islas Canarias, por el ITC en Gran Canaria y por Aqualia en Adeje, con la ayuda y colaboración inestimable del Ayuntamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El expolicía Fermín provocó el choque mortal en Juan Grande
  2. 2 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  3. 3 La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia
  4. 4 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  5. 5 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas
  6. 6 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  7. 7 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte
  8. 8 Satocan, Domingo Alonso y Martinón entran en Canaragua con el 45% del accionariado
  9. 9 Adiós al sueño verde de Santa Catalina: el parque que pudo ser y no fue
  10. 10 La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Proyecto MIDES de Aqualia precalificado para el Concurso XPRIZE de escasez de agua

El Proyecto MIDES de Aqualia precalificado para el Concurso XPRIZE de escasez de agua