Mónica Carrillo y Sonsoles Ónega dan voz a 'El sabor de lo nuestro' de Plátano de Canarias Ambas periodistas protagonizan, este mes de octubre, una acción especial de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN) que se centra en difundir los valores y propiedades que hacen del plátano un producto único

Plátano de Canarias se propone recordar los fundamentos que lo han llevado a ser el único reconocido con sello de calidad diferenciada de la UE. Con la participación protagonista de Mónica Carrillo y Sonsoles Ónega, dos de las comunicadoras más reconocidas y queridas en televisión, ASPROCAN pone en marcha una acción que refuerza el vínculo emocional con el origen, apelando a la autenticidad, la confianza y el valor del plátano como exponente de la fruta producida en España. Un mensaje que llama a consumir productos nacionales por su mayor calidad y valores asociados.

Apoyado en el claim 'El Sabor de lo Nuestro', Plátano de Canarias reivindica la esencia de la fruta de siempre, cultivada con mimo bajo el clima subtropical de las Islas, y presente en los hogares españoles desde hace generaciones. Los estándares europeos de producción en relación con el medio ambiente y las condiciones sociales, que son motivo fundamental de su valor añadido, son parte igualmente de este mensaje que persigue explicar los motivos de sus mayores costes de producción.

Credibilidad, cercanía y confianza

Con esta acción, Plátano de Canarias apuesta por dos rostros femeninos de enorme influencia y credibilidad. Mónica Carrillo y Sonsoles Ónega encarnan la cercanía, la profesionalidad y el espíritu positivo con el que el sector quiere vincularse.

Su participación aporta una mirada auténtica y contemporánea sobre una fruta que forma parte de nuestra identidad colectiva: natural, sencilla y de aquí.