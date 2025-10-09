Fundación Servidis Lidera un Innovador Modelo de Inclusión a Través de Alianzas Tecnológicas La entidad promueve un modelo de gestión pionero que integra automatización avanzada para potenciar el factor humano. Esta estrategia mejora el apoyo a personas con discapacidad y redefine la colaboración entre empresas y el sector social

La Fundación Servidis se ha consolidado como un catalizador clave en la modernización del tercer sector en Canarias, impulsando un innovador modelo de colaboración que combina la visión social con la vanguardia tecnológica. A través de alianzas estratégicas, la fundación facilita la conexión entre las necesidades del tejido empresarial y la capacidad de los Centros Especiales de Empleo (CEE) más avanzados, promoviendo la inclusión laboral a través de soluciones eficientes y de alto impacto.

Un claro ejemplo del compromiso de la Fundación con la mejora de todo el ecosistema social es el proyecto SAPS (Software de Apoyo para Profesionales del Ámbito Sociolaboral). En una iniciativa pionera, la Fundación Servidis encargó a la tecnológica Eivor Systems el desarrollo de este software avanzado con un objetivo claro: dotar a la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo de una herramienta que optimizara su gestión y potenciara su impacto.

Este gestor digital permite automatizar procesos para que los profesionales puedan enfocarse en su labor esencial: el acompañamiento a las personas. Una de las trabajadoras sociales confirma que el éxito de la herramienta es tangible: «Hemos ganado agilidad en los procesos y ahora podemos centrarnos más en lo importante: las personas con discapacidad, sintiendo esa calidad y calidez en el acompañamiento».

La Fundación Servidis juega un papel vital en la promoción del desarrollo humano y la inclusión social

Esta visión de liderazgo permite a la Fundación Servidis ofrecer soluciones estratégicas de alto valor. Por un lado, a través de su Consultoría Social Estratégica, asesora a otras entidades del tercer sector en la integración de tecnologías para maximizar su impacto. Por otro lado, facilita a las empresas ordinarias el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad (LGD) a través de Medidas Alternativas innovadoras. La fundación conecta a estas empresas con los CEE más punteros para la contratación de servicios de automatización, convirtiendo una obligación legal en una inversión estratégica en eficiencia y talento.

El modelo impulsado por la Fundación se basa en crear un ecosistema donde todos los actores se benefician. Al encargar herramientas como SAPS para el uso colectivo y al facilitar la contratación de servicios tecnológicos de los CEE, la Fundación fortalece a todo el sector. Su misión es actuar como un motor de cambio para el ecosistema de inclusión, invirtiendo en herramientas y alianzas que eleven la capacidad de todos sus colaboradores para construir una sociedad más justa e integradora.

La fundación invita a todas las entidades y empresas comprometidas con la innovación y la responsabilidad social a explorar vías de colaboración para construir un futuro más inclusivo.

