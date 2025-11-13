«Federico Romero: nuestro crecimiento tiene sentido solo si mejora la vida en las islas»

Jueves, 13 de noviembre 2025, 06:10 Compartir

– Líneas Romero ha vivido una transformación constante. ¿Qué papel ocupa hoy la innovación en esa evolución?

Es fundamental. La innovación está en el centro de nuestra estrategia porque entendemos que solo a través de ella podemos garantizar un crecimiento responsable y duradero. Hemos trabajado mucho en la digitalización, tanto de la experiencia del cliente —reservas, embarques, comunicación— como en la gestión interna, con herramientas que mejoran la eficiencia y reducen consumos.

Innovar no es solo incorporar tecnología; es pensar en cómo hacer las cosas mejor, con más conciencia y responsabilidad. En un sector tan competitivo como el marítimo, la capacidad de adaptarse rápido a los cambios marca la diferencia.

– Esa apuesta por la innovación se refleja también en la renovación de la flota. ¿Qué puede contarnos del nuevo barco que incorporarán próximamente?

Estamos muy ilusionados. Es una embarcación moderna, más eficiente, con un menor impacto acústico y ambiental. Incorpora sistemas avanzados de control energético y tecnologías que reducen las emisiones. Es un paso más dentro de nuestro plan de renovación responsable, que combina seguridad, innovación y respeto por el entorno marino.

Cada nuevo barco no es solo una inversión en capacidad, sino también en eficiencia y experiencia para el pasajero. Queremos que nuestros servicios sean cada vez más cómodos, respetuosos con el entorno y conectados con el futuro de la movilidad en Canarias.

– ¿Cómo se equilibra ese impulso innovador con la esencia familiar y cercana que siempre ha caracterizado a Líneas Romero?

Esa es, precisamente, la clave. Somos una empresa con alma familiar que ha sabido modernizarse sin perder su identidad. Hemos pasado de una gestión más artesanal a una estructura profesional y tecnológica, pero sin romper el vínculo con nuestras raíces.

El equilibrio entre innovación, cercanía y compromiso con el territorio es lo que nos hace diferentes. La tecnología nos ayuda a mejorar, pero lo que genera confianza en los clientes es la forma en la que nos relacionamos con ellos y con nuestra comunidad.

– La sostenibilidad es otro de los grandes pilares de la compañía. ¿Cómo la entienden dentro de Líneas Romero?

Para nosotros, la sostenibilidad no es una tendencia, sino una convicción. Está integrada en nuestra forma de gestionar. No hablamos solo de reducir emisiones o renovar barcos, sino de un enfoque global que abarca lo medioambiental, lo social y lo económico.

Contamos con la certificación Biosphere, que acredita ese modelo integral de gestión responsable y regenerativa, y recientemente recibimos el Accésit en Sostenibilidad de los Premios Pyme del Año Las Palmas 2025. Son reconocimientos que nos animan a seguir en esta línea, pero lo más importante es el compromiso diario, medible y coherente.

– ¿Podría darnos ejemplos concretos de cómo se traduce ese compromiso en acciones reales?

Por supuesto. Renovamos constantemente la flota para hacerla más eficiente, aplicamos sistemas de control energético que reducen consumos y medimos la huella de carbono para mejorar cada año. También participamos en proyectos de movilidad intermodal, como Movilidad Transformadora, junto a otras compañías del Archipiélago.

El objetivo es conectar de forma sostenible los distintos medios de transporte en Canarias. En otras palabras, no se trata solo de navegar entre islas, sino de construir una movilidad más limpia y responsable para todos.

– Desde la Fundación Líneas Romero, de la que usted es presidente, también promueven iniciativas ligadas a la sostenibilidad y al desarrollo social. ¿Qué papel juega la Fundación en este ecosistema empresarial?

La Fundación es la extensión natural de nuestros valores. Nace del mismo espíritu que guía a la compañía: compromiso con las personas y con el entorno. Actuamos en tres ejes —salud y comunidad, innovación y talento, y sostenibilidad medioambiental— y lo hacemos siempre en colaboración con entidades locales, educativas y sociales.

Queremos generar impacto real, no acciones aisladas. La Fundación nos permite trasladar a la sociedad los valores con los que gestionamos la empresa: cercanía, coherencia y responsabilidad.

– Uno de los proyectos más esperados de la Fundación son los Premios Talento Sostenible. ¿Cómo se presenta esta nueva edición?

Con mucha ilusión. Los Premios Talento Sostenible se han consolidado como una plataforma de referencia en Canarias. Esta tercera edición —con candidaturas abiertas hasta el 15 de enero de 2026— quiere seguir visibilizando a las personas, empresas e instituciones que están transformando el Archipiélago a través del impacto positivo, la innovación y el compromiso social.

Más que un certamen, es un punto de encuentro para el talento y la conciencia colectiva. Queremos inspirar, conectar y reconocer a quienes ya están construyendo un futuro mejor para nuestras islas.

– Hablando de futuro, ¿qué desafíos o metas se marca la empresa en los próximos años?

Nuestro mayor desafío es seguir creciendo sin perder nuestra identidad ni nuestro compromiso con el territorio. Queremos consolidar una movilidad marítima sostenible y eficiente, fortalecer la digitalización y seguir avanzando en la economía circular.

Al mismo tiempo, continuaremos impulsando desde la Fundación proyectos que amplíen nuestro impacto positivo en la sociedad canaria. Las empresas del futuro deben ser agentes de cambio, y ese es el papel que queremos desempeñar.

– Y en lo personal, ¿qué significa para usted liderar este proyecto?

Es una gran responsabilidad, pero también una fuente de orgullo. Liderar una empresa que nació de una familia ligada al mar y verla convertirse en un referente de innovación y sostenibilidad en Canarias es algo muy especial.

Me gusta pensar que nuestro trabajo no solo conecta islas, sino también personas y valores. Por eso siempre repito que nuestro crecimiento solo tiene sentido si mejora la vida en las islas. Ese es, y seguirá siendo, nuestro verdadero propósito.

