Cientos de kilómetros en el césped y miles por carretera: Pedri renueva con Plátano de Canarias y rueda por toda España

Pedri González, centrocampista de la Selección Española y del Fútbol Club Barcelona, ha renovado hasta 2028 su vínculo como embajador de Plátano de Canarias. De este modo, se consolida una alianza, iniciada en 2020, que une talento, calidad, esfuerzo y 'canariedad', con la fruta del deporte español.

El futbolista, que a sus 22 años ya ha conquistado un buen número de títulos, incluida la Eurocopa 2024, y es uno de los grandes referentes del fútbol internacional, se ha ganado un lugar indiscutible en el corazón de la afición de todo el mundo. Pedri es embajador de marca de Plátano de Canarias, afianzando un lazo que va más allá del deporte pues la colaboración entre ambos se dirige principalmente a jóvenes y familias, transmitiendo valores como los buenos hábitos, la superación y el trabajo en equipo.

Un ejemplo de ello fue la campaña educativa 'Lucha contra Insanus', dirigida a fomentar el consumo de fruta entre los menores, o el cuento infantil 'Pedri y la leyenda de las botas de oro', que recoge en clave fantástica sus vivencias y valores.

«Llevar la imagen de Plátano de Canarias por todo el mundo es un orgullo enorme. Como canario, siento que es parte de mí, de mi tierra y de lo que quiero transmitir dentro y fuera del campo», destaca el jugador. Por su parte, Sergio Cáceres, director de Marketing de Plátano de Canarias, califica la renovación de Pedri como «mucho más que un acuerdo de patrocinio. Compartimos valores, raíces y una forma de entender el deporte y la vida. Su actividad dentro y fuera del campo es, sin duda, un orgullo, y estamos de acuerdo en que debemos aprovechar su ascendencia sobre los más jóvenes para reforzar la confianza que día a día depositan en nosotros millones de personas«.

El futbolista, que durante los recientes partidos de la Selección Española frente a Georgia y Bulgaria ha firmado grandes actuaciones revelándose como uno de los motores del equipo nacional, seguirá sumando dentro y fuera de los terrenos de juego. A los 354 kilómetros que acumuló la pasada temporada en LaLiga, donde destaca como uno de los jugadores que más terreno abarca, se añaden ahora los miles de kilómetros que ya recorren los camiones que, vinilados con su imagen, transportan plátanos de Canarias desde el Archipiélago hasta cada rincón de la Península.

Plátano de Canarias es hoy parte de la dieta habitual de más de 16,5 millones de hogares en España, y continúa trabajando para promover un estilo de vida activo y equilibrado con la fuerza de sus embajadores y la autenticidad de un producto local, sostenible y lleno de sabor.