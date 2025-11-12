Bumpers Brand llega con fuerza a Gran Canaria con su nueva tienda en la calle Arena 13

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:15 Compartir

La marca malagueña continúa ampliando su presencia nacional e internacional con la apertura de su nueva tienda en Gran Canaria, situada en la calle Arena, número 13. Para celebrarlo, organizó un evento exclusivo al que asistieron clientes, creadores de contenido y amigos de la marca llegados desde otras comunidades. Y es que, actualmente, Bumpers Brand cuanta con puntos de venta consolidados en Madrid, Valencia y México.

Con una imagen fresca y moderna, la firma está conquistando a un público cada vez más amplio. Entre sus seguidores destacan nombres como Pablo Vera, Jero del Corral, Juan Pérez, Carlota Melendi y Juanki Municio, además de deportistas de primer nivel como el campeón Arturo Coello, que también apuesta por la marca.

Estén atentos, porque pronto consolidará su presencia en el archipiélago canario con nuevas aperturas y colaboraciones

Con un enfoque en la calidad, el diseño y la autenticidad, Bumpers Brand continúa creciendo y reafirma su posición como una de las marcas españolas más prometedoras del momento.