Ausolan y Plátano de Canarias renuevan su alianza para fomentar la fruta producida en España en los comedores escolares El acuerdo garantiza la continuidad en el suministro semanal de Plátano de Canarias IGP a más de 1.700 centros educativos, en lugar del sustitutivo de importación

Plátano de Canarias y Ausolan han renovado, un año más, su compromiso con la promoción de la alimentación saludable y el consumo de fruta de origen nacional en los entornos escolares.

Así, durante el curso 2025-2026, más de 1.700 centros contarán, semanalmente, con Plátano de Canarias IGP en su menú de mediodía. Un producto con estándares europeos de responsabilidad social, sostenibilidad y calidad que, gracias a su sabor, mejora la aceptación de los menores a la fruta.

Tal y como ha señalado Mikel Olarte, director de marketing de Ausolan, «entendemos el comedor como una extensión de la educación que reciben en casa y en el aula. Con iniciativas como esta, ayudamos a que los más pequeños aprendan a valorar la fruta, su origen y el esfuerzo que hay detrás de cada alimento.»

Por su parte, Sergio Cáceres, gerente y director de marketing de ASPROCAN, ha señalado que «para nosotros, es fundamental que los niños y niñas tengan acceso a Plátano de Canarias en todos los ámbitos de su vida cotidiana, también en el escolar. Esta alianza «nos permite avanzar en ese objetivo, y hacerlo de la mano de empresas que comparten nuestro compromiso con la alimentación saludable y con la promoción de productos que aportan un valor añadido en seguridad y valores» añade.

Esta iniciativa se logra gracias a la implicación de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (ASPROCAN) y la colaboración de empresas de maduración de plátano como Frutas Iru-Eurobanan, Mercamusa y Hermanos Fernández López, que aseguran la logística, estabilidad, y calidad del producto en destino.

Además, en el marco del Proyecto Educativo de Ausolan, alumnos de entre 8 y 12 años de más de 60 colegios de Madrid, País Vasco, Navarra y Asturias participarán en la campaña «Actívate con Plátano de Canarias» con actividades físicas en los patios escolares durante el mediodía, promoviendo hábitos saludables y el consumo de frutas.

Acerca de Grupo Ausolan

Ausolan es un grupo empresarial de capital 100% nacional líder en servicios de restauración y limpieza integral a colectividades. Con más de 55 años de historia, ha integrado diferentes proyectos locales, preservando la cercanía al cliente y el respeto a las costumbres de cada lugar.

El valor de Ausolan radica en su proyecto socio-empresarial que, inspirado en los valores cooperativos, promueve el desarrollo y la participación de quienes forman parte de él, generando ilusión y compromiso.

Con una plantilla de más de 11.000 personas, sirve diariamente más de 260.000 menús, cuenta con más de 2.300 clientes, y en 2022 alcanzó un volumen de facturación de 250 millones de euros.

Acerca de Plátano de Canarias

Plátano de Canarias lo conforman miles de pequeños agricultores canarios (representados en su 100% por ASPROCAN, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias) que cultivan artesanalmente y exportan el plátano desde 1880. Reconocido como Indicación Geográfica Protegida (IGP) por la Unión Europea, el sello «Plátano de Canarias IGP» garantiza su singularidad y origen, y lo confirma como un producto de calidad con sabor, aroma y características únicas. Siendo la fruta más consumida en los hogares españoles, su labor ha permitido asociarse en la mente de los consumidores a los valores de calidad, sostenibilidad, compromiso social y origen español.