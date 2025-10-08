Alisios refuerza su compromiso con las firmas de la isla: llega Me Time Spain La jóven marca grancanaria Me Time Spain inauguró su nueva tienda en Alisios

Imagen de la apertura de la tienda Me Time Spain, en el Centro Comercial Alisos.

El Centro Comercial Alisios estrenó el pasado viernes 3 de octubre un nuevo capítulo en su oferta de moda con la inauguración de la tienda Me Time Spain, una marca nacida en Gran Canaria que sigue creciendo sin perder su esencia isleña.

La apertura se celebró por todo lo alto con una DJ session, catering, photocall, regalos y entrada libre, convirtiéndose en un punto de encuentro vibrante para quienes quisieron disfrutar de moda, música y buen ambiente.

Me Time Spain comenzó como un sueño con acento local y, en poco tiempo, se ha convertido en una firma juvenil referente en Canarias, transmitiendo frescura, actitud y personalidad en cada una de sus prendas. Hasta ahora contaba con tres tiendas físicas en la isla, a las que se suma este nuevo espacio en Alisios, consolidando así su apuesta por la cercanía con el público canario. Además, la marca ofrece envíos a toda España y Portugal a través de su tienda online, acercando su propuesta de moda a cualquier rincón.

Con esta apertura, Alisios reafirma su compromiso con las marcas locales y con el talento nacido en las islas, impulsando proyectos que, como Me Time Spain, representan la creatividad y el espíritu emprendedor de Gran Canaria.

La nueva tienda forma parte ya de la variada oferta comercial del centro, acercando al público las colecciones con las que Me Time Spain invita a soñar, crecer y atreverse.