Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la apertura de la tienda Me Time Spain, en el Centro Comercial Alisos. C7

Alisios refuerza su compromiso con las firmas de la isla: llega Me Time Spain

La jóven marca grancanaria Me Time Spain inauguró su nueva tienda en Alisios

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:02

El Centro Comercial Alisios estrenó el pasado viernes 3 de octubre un nuevo capítulo en su oferta de moda con la inauguración de la tienda Me Time Spain, una marca nacida en Gran Canaria que sigue creciendo sin perder su esencia isleña.

La apertura se celebró por todo lo alto con una DJ session, catering, photocall, regalos y entrada libre, convirtiéndose en un punto de encuentro vibrante para quienes quisieron disfrutar de moda, música y buen ambiente.

Me Time Spain comenzó como un sueño con acento local y, en poco tiempo, se ha convertido en una firma juvenil referente en Canarias, transmitiendo frescura, actitud y personalidad en cada una de sus prendas. Hasta ahora contaba con tres tiendas físicas en la isla, a las que se suma este nuevo espacio en Alisios, consolidando así su apuesta por la cercanía con el público canario. Además, la marca ofrece envíos a toda España y Portugal a través de su tienda online, acercando su propuesta de moda a cualquier rincón.

Con esta apertura, Alisios reafirma su compromiso con las marcas locales y con el talento nacido en las islas, impulsando proyectos que, como Me Time Spain, representan la creatividad y el espíritu emprendedor de Gran Canaria.

La nueva tienda forma parte ya de la variada oferta comercial del centro, acercando al público las colecciones con las que Me Time Spain invita a soñar, crecer y atreverse.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas cerca del puerto de Salinetas
  2. 2 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
  3. 3 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
  4. 4 Nuevo Bintazo para volar a Madrid en modo canario
  5. 5 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados
  6. 6 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  7. 7 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  8. 8 3.000 euros por una maceta en el balcón y una policía «inviolable»: la ordenanza que agita a un municipio de El Hierro
  9. 9 Un hombre agrede y abusa sexualmente de su expareja en Telde: piden dos años y medio de cárcel
  10. 10 Darias, en el laberinto: el juego de equilibrios para no romper el pacto tripartito del Ayuntamiento

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Alisios refuerza su compromiso con las firmas de la isla: llega Me Time Spain

Alisios refuerza su compromiso con las firmas de la isla: llega Me Time Spain