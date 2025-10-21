El 62% de las empresas subirán los precios en 2026, sobre todo el comercio y la alimentación por los aranceles

Los aranceles están condicionando las perspectivas de ventas de las empresas españolas. Aunque la mayoría de las empresas espera un aumento de sus ventas en ... España en 2026, así como de las exportaciones pese a los aranceles impuestos por EE UU, se prevé un repunte de los precios de venta de los bienes y servicios. Así lo indica el 'Estudio sobre clima empresarial en España' presentado este martes por el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, en Madrid.

En concreto, el informe indica que el 62,5% de las empresas aumentarán los precios de sus bienes o servicios, un porcentaje mayor que lo que prevén que subirán las ventas (49,6%) o las exportaciones (44,5%). De hecho, las previsiones de aumento de los precios la confirman empresas de todos los tamaños y sectores, aunque se acentúa conforme aumenta el tamaño y en los sectores del comercio y el agroalimentario, donde cerca del 65% subirá los precios.

A pesar de los aranceles, el 27% de las compañías prevén aumentar las exportaciones respecto a 2025, sobre todo en el sector agroalimentario, donde un 36% de las empresas prevén vender más en el exterior que el año pasado. En este sentido, Bonet aseguró que «España es un país competitivo y aunque subir aranceles nunca es una buena noticia, se pueden aprovechar oportunidades».

Así, el director de Estudios de la Cámara, Raúl Mínguez, explicó que los aranceles han supuesto la subida de precios y la caída de las ventas a EE UU, pero que solo suponen el 5% del total de las exportaciones de España al mundo, por lo que el impacto es «limitado». De hecho, los aranceles de EE UU han provocado que se incrementen las ventas de España al resto del mundo.

Los cálculos de la Cámara de Comercio adelantados por este periódico tras el acuerdo entre la UE y EE UU a finales de julio indicaban que la entrada en vigor del gravamen del 15% provocaría una caída de entre el 7,2% y el 13,1% de las ventas. En valor, esto es una reducción de hasta 2.375 millones de euros sobre el total de las compras de EE UU a España. En 2024 España exportó un total de 18.179 millones de euros a EE UU, es decir, el 4,7% del total de nuestras ventas al mundo. El arancel del 15% es cinco veces superior al tipo efectivo del 2,84% que existía antes de la guerra comercial, según datos del Ministerio de Comercio.

La política, principal riesgo

En este contexto, la encuesta revela que la incertidumbre política se consolida este año como el principal riesgo que perciben las empresas para la economía española. Lo afirman el 41% de las compañías, superando a otras cuestiones como los precios de la energía (28%) y las tensiones geopolíticas internacionales (26%). «Estos datos reflejan la inquietud del tejido empresarial ante un entorno que podría afectar a la inversión y al consumo», señalan desde la Cámara.

Bonet incide en que el incremento de los costes laborales y la presión fiscal «son preocupaciones reales para el tejido empresarial». «En un país de pymes no están pudiendo invertir ni intercionalizarse como querrían porque les están atosigando a impuestos y cotizaciones sociales», lamenta el presidente de la Cámara.