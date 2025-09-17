Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Garamendi, presidente de CEOE, y Lorenzo Amor, presidente de ATA. EP

Los empresarios, ante la obligación de atender en catalán en toda España: «Es irresponsable y supondrá un sobrecoste»

La medida afectará a las empresas de más de 250 empleados en todo el territorio nacional

José A. González

José A. González

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:08

«La atención en catalán quedará blindada por ley y se evitará la invasión de competencias propias de la Generalitat gracias a la introducción de ... una disposición adicional al respecto». Con estas palabras, este martes Junts per Catalunya celebraba el acuerdo con el PSOE para introducir cambios en el proyecto de ley que regula los servicios de atención al cliente. Una modificación que permitirá que «se garantice el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán por parte de las empresas», según los de Puigdemont. Sin embargo, este blindaje «es irresponsable y supondrá un sobrecoste», advierten los empresarios.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al narcotráfico en Canarias: ¿quiénes son los detenidos de la organización presuntamente liderada por José el del Buque?
  2. 2 Hallada muerta una trabajadora del servicio de limpieza viaria de Telde
  3. 3 Detienen a 15 personas en una operación antidroga en Canarias tras la declaración de José el del Buque
  4. 4 Gran Canaria se suma este miércoles a la huelga de las guaguas interurbanas «sin pacto a la vista»
  5. 5 El PSOE tumba el pago a las aerolíneas de 1.200 millones por la ayuda del 75%
  6. 6 Colas kilómetricas en la GC-1 tras el choque de un motorista y un vehículo en plena hora punta
  7. 7 Libertad provisional para el joven investigado por el fuego que afectó a una menor en La Isleta
  8. 8 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
  9. 9 «Ojalá Miguel Ángel Ramírez pueda superar todo lo que hizo mi padre»
  10. 10 Drones, motos y quads policiales hacen batidas conjuntas para proteger las Dunas de Maspalomas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los empresarios, ante la obligación de atender en catalán en toda España: «Es irresponsable y supondrá un sobrecoste»

Los empresarios, ante la obligación de atender en catalán en toda España: «Es irresponsable y supondrá un sobrecoste»