¿Qué debo hacer si me quedo en tierra?

La Organización de Consumidores OCU es una de las que muchas que han elaborado un manual para afrontar esta situación. Lo primero que destaca es que si se cancela un vuelo o se produce un gran retraso, sea por responsabilidad de la compañía o por causas ajenas a ella, se incumple el contrato por lo que los usuarios tienen derecho a una compensación (salvo que sea debido a circunstancias extraordinarias que no hubieran podido evitarse ni aun tomando todas las medidas razonables). Esa indemnización, que varía en función de la distancia y el destino, oscila entre los 250 euros y 600 euros por pasajero.

Además se tiene derecho a información y asistencia (por ejemplo alojamienyo y comidas), y reembolso o transporte alternativo en las condiciones previstas en la norma europea.

Los viajeros solo tienen derecho a que les devuelvan el importe del billete siempre que se haya informado de la cancelación con antelación suficiente (con más de 14 días de antelación, o entre 7 y 14 días de antelación si no te ofrecen transporte alternativo para salir con no más de 2 horas de antelación a la hora prevista y te permita llegar a destino con menos de 4 horas de retraso respecto a lo previsto); o que se demuestre que la incidencia se debió a «circunstancias excepcionales». Pero los tribunales insisten en que las compañías no pueden esquivar su responsabilidad y deben indemnizar a los viajeros afectados por las consecuencias de una huelga legal.