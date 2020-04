El coronavirus impedirá que 1,7 millones de parados encuentren empleo en los próximos meses

Es difícil hacer una predicción fiable de lo que puede pasar en relación al empleo en los próximos meses, entre otras cosas porque no se sabe cómo evolucionará esta pandemia y cuándo se levantará el estado de alarma que tiene paralizada prácticamente toda la actividad en el país. Tanto el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriva, como la de Trabajo, Yolanda Díaz, descartaron ofrecer datos del impacto que puede tener más allá de los que aportaron de marzo. Eso sí, insistieron en resaltar que «lo lógico» es que «el grueso de la destrucción de empleo se ha producido en el mes de marzo», aunque sí admitieron que esta es la «mejor estimación». Algo que suscriben desde CC OO.

No lo creen así la mayor parte de economistas, que además hacen hincapié en que las cifras de marzo no son completas ni reflejan el impacto que ha tenido ya esta crisis en estas tres semanas de confinamiento. Así lo aseguran tanto la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), como la organización de autónomos ATA, como el sindicato USO, como Adecco como muchos expertos. Incluso desde UGT admiten que pueden llegar cifras peores que la de marzo.

«Los datos de marzo son muy parciales, porque cogen solo medio mes, no se contabilizan la mayor parte de los ERTE y la estadística de las prestaciones por desempleo va con un mes de retraso», precisa Florentino Felgueroso, investigador de Fedea, quien también considera que los peores datos llegarán en «mayo y junio», porque se acumularán además todas las bajas que se registran habitualmente en esos dos meses.

Sin embargo, este profesor de la Universidad de Oviedo advierte de que el impacto de la crisis no se centrará exclusivamente en la destrucción de empleo, sino en el número de ofertas que no verán la luz. En este sentido, estima que 1,7 millones de parados no encontrarán trabajo por culpa del coronavirus, de los cuales un millón no tiene prestación. Para hacer esta afirmación, se basa en los datos de parados que sí accedieron a un empleo entre el 14 de marzo y el 14 de mayo en los dos últimos años. «De marzo a junio es el mejor periodo de nuestro mercado laboral, cuando más se contrata y cuando más desempleados encuentran trabajo», explica.

Felgueroso considera que el impacto final dependerá mucho no solo de cuándo acabe esta crisis, sino del tipo de sector, y pronostica que el turismo, la hostelería y el comercio «no se recuperarán tan pronto». Por el momento, cuantifica en más de 9,2 millones de trabajadores afectados por el estado de alarma (aunque aquí están incluidos los que teletrabajan) y augura que una vez que se levante el estado de alarma y pasen los seis meses en los que se prohíbe a las empresas que aplicaron un ERTE despedir, habrá una avalancha de ceses de golpe: 1,3 millones.