Elije bien tu súper en Canarias: la diferencia entre comprar en uno u otro llega a los 2.000 euros al año

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:02

Hacer la compra es algo que requiere su tiempo, especialmente ahora, cuando los elevados precios obligan más que nunca a mirar y comprar un súper con otro para tratar de llenar la cesta de la compra al menor coste en el intento de llegar a final de mes.

Y es que la diferencia entre comprar en un establecimiento o en otro puede salir muy caro, nada más y nada menos que 2.000 euros al año en el caso de Canarias, según confirma el último estudio anual de supermercados elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y en los que ha analizado más de 106.000 precios de 718 establecimientos en 183 ciudades españolas, incluidas Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Como suele ser habitual, a la cabeza de las cadenas más económicas se encuentran Alcampo, Lidl, Mercadona, Aldi, Carrefour, Spar e Hiperdino (de los más baratos cuando se trata de marcas de fabricante) frente a Hipercor y Supercor en el caso de Canarias.

En la capital grancanaria la brecha es superior y llega hasta los 2.156 euros mientras que en Santa Cruz de Tenerife se queda por debajo de los 2.000 euros. Esta elevada cifra supone casi el 32% del coste de la compra para una familia canaria al año.

En el archipiélago la diferencia es más abultada que la media nacional, donde se sitúa en los 1.132 euros pero se queda por debajo de Madrid, donde la brecha entre el más barato y el más caro supera los 4.000 euros. Hay otras ciudades españolas, como Ciudad Real, donde el ahorro entre un súper u otro es solo de 260 euros.

En cuanto al gasto anual de la cesta de la compra también hay disparidad entre las dos provincias de Canarias: Las Palmas de Gran Canaria se sitúa a la cabeza de las ciudades españolas donde es más cara, superando los 6.240 euros al año. Se sitúa al nivel de Cataluña, Madrid o las provincias vascas pese a la gran diferencia salarial que existe.

Por su parte en Santa Cruz de Tenerife el promedio anual oscila entre los 6.120 euros y los 6.180, al nivel de Asturias. La pregunta que habría que hacerse aquí es, a qué se debe la diferencia entre las dos capitales de provincia canarias y por qué la capital grancanaria encabeza la tabla nacional de las más caras y Santa Cruz de Tenerife está a la mitad de la tabla.

El estudio de precios de supermercados pone en evidencia que aún perduran los efectos de la crisis de la subida de precios de los últimos años. El análisis de la OCU apunta que, qunque las subidas se han ralentizado, muchos precios no han bajado y se mantienen excepcionalmente altos, con lo que la gran parte de las familias canarias y del resto del país no han recuperado el poder adquisitivo perdido.