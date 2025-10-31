Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: los afectados por la ley turística comparecen en la Comisión de Turismo
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen atiende a los medios de este viernes en Madrid EFE

Las eléctricas se pliegan a ampliar Almaraz sin contrapartidas fiscales

Aagesen asegura que la postura del Gobierno «no se ha movido en ningún momento» y que son Iberdrola, Endesa y naturgy las que ha solicitado una prórroga «sin condiciones»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:01

Comenta

Una petición de prórroga sin condiciones. Las eléctricas propietarias de la central de nuclear de Almaraz no han puesto «ninguna modificación» en su solicitud para ... ampliar hasta 2030 la vida de la planta extremeña, lo que implica renunciar a la rebaja de impuestos que venían reclamando como condición para ampliar el calendario de cierre y que había condenado al fracaso cualquier intento de negociación entre el Gobierno y las empresas hasta ahora. Así lo ha confirmado este viernes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en declaraciones a los medios en Madrid un día después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy, activaran el mecanismo para solicitar una prórroga de tres años para este parque atómico.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  2. 2 Investigan el hallazgo de un cadáver en la Avenida Marítima
  3. 3 Ya es oficial: la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria es un «grave riesgo» para los vecinos
  4. 4 Seis de los ocho consejeros de NC en el Cabildo destituyen a Teodoro Sosa como portavoz
  5. 5 Detenido en Telde por presuntamente abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  6. 6 Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes
  7. 7 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  8. 8 Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa»
  9. 9 Canarias se prepara para el fin de semana y la Aemet confirma la tendencia «en ascenso»
  10. 10 Estany: «Los propietarios de apartamentos quieren vivir en un hotel sin pagar los servicios de un hotel»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las eléctricas se pliegan a ampliar Almaraz sin contrapartidas fiscales

Las eléctricas se pliegan a ampliar Almaraz sin contrapartidas fiscales