El transporte agoniza sin turistas ni colegios

El sector del transporte de Canarias y que integra a guaguas discrecionales (turísticas y escolares) y camiones de recogida y entrega de mercancía, entre otros, es uno de los que más está sufriendo la crisis del coronavirus por el estrecho vínculo que tiene con actividades que hoy están totalmente paradas.

De todas sus patas, la única que sigue en pie es la del transporte de mercancías a establecimientos de alimentación. El resto se han detenido parcialmente -como la del traslado de mercancías al resto del comercio y la industria- o en su totalidad, como ocurre con el transporte discrecional de pasajeros que ha dejado totalmente paradas 4.350 guaguas y 9.000 trabajadores en las islas. A cero ingresos pero con un nivel de gastos que hace insostenibles la viabilidad de muchas de las 170 empresas dedicadas al transporte escolar y turístico y su vuelta al trabajo cuando se haya superado la pandemia, según señala el secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte (FET), José Ángel Hernández.

Es por esta razón que desde la FET se ha solicitado al Gobierno de Canarias el abono de cantidades compensatorias, tal y como se ha hecho en otras regiones como Andalucía o Aragón, y dirigidas a compensar al transporte escolar. En total, desde la FET se piden siete millones de euros para cubrir parte de los tres meses que quedan en el aire del convenio del transporte escolar y se ha suspendido tras decretarse el cierre de los colegios. El convenio anual asciende a 40 millones de euros, con los que se cubren 1.975 rutas de transporte de colegios públicos y que llevan cada día a 45.000 escolares de todas las islas a sus centros. En otras regiones los gobiernos autonómicos han pactado pagar hasta el 70% del servicio.

«Muchas de las empresas han acometido inversiones para poder dar ese servicio escolar con calidad, tienen que pagar los seguros de las guaguas y han contratado personal. Aunque ahora puedan hacer ERTE, tienen que seguir pagando préstamos, impuestos y demás sin tener ingresos», critica Hernández, quien explica que no se trata de cubrir el servicio completo pero sí una parte. «Estas empresas tiene costes fijos que van a tener que pagar sin tener ingresos», asegura Hernández, que augura que, de otra forma, muchas empresas no van a poder volver a la actividad.

«El Gobierno de Canarias tiene que ser consciente de que si no actúa puede quedarse sin parte del tejido productivo en este sector», advierte. Según explica, la situación es «muy grave» y se requiere del apoyo público para que las empresas puedan salir de ésta.

En cuanto a los transportistas que operan en el puerto de Las Palmas, Hernández explica que la situación varía según la tipología de mercancía de la que se trate. Indica que los autónomos son los que peor lo están pasando.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas comunicó ayer una serie de medidas para ayudar a las empresas que operan en los puertos de la provincia y de cara a favorecer su liquidez y aliviar su situación ante la difícil situación derivada del coronavirus.

Entre ellas, la Autoridad Portuaria decidió ayer retrasar por un período de dos meses las liquidaciones de las tasas de ocupación y actividad. Además, para lo que queda de 2020 y para 2021, la liquidación de las tasas de ocupación y actividad será mensual y no se hará por adelantado de forma trimestral o semestral, como hasta la fecha. Esta segunda medida será efectiva en las liquidaciones aún no aplicadas. Si algún titular de una concesión o autorización administrativa no quiera acogerse lo tendrá que comunicar de forma expresa.

La Autoridad Portuaria no penalizará además a lo largo de este año aquellos concesionarios que, a consecuencia del coronavirus, no puedan cumplir con la actividad mínima comprometida en los títulos concesionales.

Finalmente, el Puerto comunicó ayer que los pagos de las facturas a proveedores se realizarán «tan pronto» como sea recibida y aceptada la factura, que debe ser producida con anterioridad al período de 30 días establecido por defecto. El Puerto deja claro que las medidas son «excepcionales y transitorias».