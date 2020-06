El SEPE sigue subsanando errores y autorizando pagos de los ERTE «todos los días»

El coordinador territorial del Servicio Público de Empleo (SEPE) en Canarias, Pedro Duarte, estima que la práctica totalidad de los trabajadores de las islas afectados por ERTE ha cobrado ya la prestación correspondiente y está al día de los desembolsos. Si bien, reconoce que puede seguir habiendo casos aislados en los que por problemas en los datos y sobre todo, en la numeración de las cuentas bancarias (que es el error más común), aún no hayan cobrado. «La práctica totalidad ha cobrado. De hecho el teléfono ya no está colapsado. Eso significa que la mayoría ha recibido su dinero pero con que solo haya una persona sin cobrar hay un problema», indica Duarte.

Según admite, casi todos los días los trabajadores del SEPE detectan algún caso de personas que aún no ha percibido su prestación. El lunes, día en el que tuvo lugar la entrevista con el coordinador del SEPE, tenía sobre la mesa dos casos: uno de una empresa que no había presentado la solicitud colectiva (se había limitado a presentar el ERTE ante la autoridad laboral y no dio el siguiente paso) y otro de una devolución de la prestación, ya confirmada, por parte una entidad financiera al no reconocerse la cuenta del trabajador.

Cuando se da esta situación y se encuentra un expediente de alguien sin cobrar el SEPE realiza todos los trámites necesarios para solventar la situación de forma rápida. «Cuando descubrimos que alguien está sin cobrar lo ponemos inmediatamente al cobro y recibe el dinero en dos o tres días», manifiesta Duarte, quien afirma que todos los días se encuentran personas que no han recibido la prestación y se realizan pagos.

Duarte señala que en muchos casos los errores son ajenos al SEPE y se han cometido por parte de las empresas pero en este punto, no echa balones fuera y reconoce que ellos mismos, ante el elevado volumen de expedientes, pueden haber cometido fallos. «No lo voy a negar», indica.

En el caso de aquellos trabajadores que aún no hayan percibido la prestación, Duarte aconseja que contacten con el SEPE, algo que ya se puede hacer al haberse reducido el volumen de trabajo de los últimos dos meses a medida que solucionaban los pagos. Las vías son diversas: con una presolicitud, a través de su empresa, la oficina telefónica...