El sector de las bodas prevé pérdidas de 3.500 millones por el coronavirus

Impacto en la restauración

Uno de los principales damnificados es el sector de la restauración, que también se ha visto perjudicado por la cancelación de las comuniones y que da empleo a unas 40.000 personas entre fijos y personal de apoyo. Desde la Federación de Hostelería señalan que las bodas suponen en torno a 1.500 millones de euros en la facturación del sector.

Actualmente, existen unos 4.500 establecimientos que están dedicados casi exclusivamente a banquetes, a los que habría que sumar los salones de los hoteles. Aparte de bodas, también celebran bautizos, comuniones, congresos y eventos de empresa.

"Están viviendo una situación dantesca. Han tenido que suspender el primer semestre del año, reubicar las bodas de abril, mayo y junio. Esperamos que en julio vuelvan a celebrarse todas esas bodas que han aguantado a pesar de la falta de certidumbre y de certeza y que se vaya normalizando, aunque va a tardar mucho tiempo en hacerlo", relata José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España.

El sector tendrá que adaptarse a la nueva situación, que previsiblemente llevará aparejada una disminución del número de invitados porque "la gente tiene miedo" y es "una oportunidad" para no incurrir en los gastos que supone una invitación a una boda.

"Se va a juntar un poco todo y creo que va a haber un descenso importante", apunta Yzuel.

Uno de los establecimientos que pretende aguantar es el complejo Miravalle, en Guadarrama (Madrid). Esta empresa familiar con más de 50 años de historia celebra entre 125 y 150 bodas al año, el 90 % entre abril y octubre. La crisis sanitaria les ha golpeado especialmente ya que el 80 % de sus ventas netas proviene de la celebración de bodas. Actualmente, sus 14 empleados fijos están en un ERTE y esperan que todos ellos se incorporen el próximo mes de julio, aunque aún no tienen claro si lo harán a jornada completa. "En principio no volveremos hasta que estemos en lo que han llamado 'nueva normalidad', ya que nos han cancelado o aplazado todos los eventos hasta el mes de julio. Por tanto, nuestra intención si nada se tuerce es abrir a principios de ese mes", explica José Luis Jiménez, director y propietario de Miravalle.

Juan José Nieto, propietario de la finca El Rincón de Castilla en Béjar (Salamanca), no celebrará ninguna boda este año. Muchas de las que tenía cerradas para este verano no ha podido aplazarlas para el año que viene. "Las bodas se contratan con mucho tiempo y no es tan fácil ubicarlas", sostiene.

Aunque estas celebraciones suponen aproximadamente la mitad de su facturación, cuenta con un pequeño complejo turístico en la finca que espera poder explotar confiando en la reactivación del turismo.