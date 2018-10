El nuevo bono social bajará solo 2 euros el recibo de la luz

Europa Press / Madrid

El nuevo bono social eléctrico aprobado el pasado viernes por el Gobierno solo reducirá el recibo de la luz para un usuario medio entre 66 céntimos y 1,98 euros más que el anterior modelo, según datos de Facua-Consumidores en Acción.

Según un estudio realizado por la asociación a partir de las tarifas semirreguladas (PVPC) del mes de septiembre tomando como referencia un perfil de usuario medio, el recibo ascendería a 83,55 euros, un 15,9% más que en el mismo mes del año pasado, con lo que, en la mayoría de los casos, los descuentos del bono social ni siquiera sirven «para paliar este brutal incremento», señala Facua.

Así, con el anterior modelo de bono social que aprobó el Gobierno del PP, si el usuario recibe un 25% de descuento en la potencia en los primeros kWh consumidos pagaría 74,36 euros si no tiene hijos menores, lo que supone un 11% menos; mientras que abonaría 72,60 euros si tiene un menor o todos en casa cobran la pensión mínima, lo que representa un 13,1% menos.

En el caso de tener dos menores, el recibo ascendería a 71,28 euros, un 14,7% menos, y si son familia numerosa la factura supondría 65,57 euros, un 21,5% menos, según la asociación.

Mientras, con el nuevo bono social, el mismo usuario pagará 73,70 euros en el caso de no tener hijos menores, un 11,8% menos; mientras que ascendería a 71,68 euros si tiene un menor o todos en casa cobran la pensión mínima, un 14,2% menos.

Para el caso de tener dos menores, el recibo ascenderá a 70,14 euros, un 16,1% menos, y para las familias numerosas supondrá 63,59 euros, un 23,9% menos.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió este lunes de que tanto el Gobierno como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilarán «muy de cerca» cómo las eléctricas repercuten en la factura de la luz la suspensión durante seis meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobada la semana pasada por el Ejecutivo dentro de un paquete de medidas para hacer frente a la espiral alcista de la luz. «Habrá que seguirlo de cerca. No me parece que sea razonable pensar que las eléctricas no son conscientes que todo el mundo va a tener los ojos encima de ellas y que esto habrá que vigilarlo también muy de cerca», dijo.