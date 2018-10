«El Grupo Juan Padrón ha sabido reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos»

— Desde que en 1975 su padre, Juan Padrón, levantara el negocio en las Islas con las máquinas recreativas, al que luego se sumó también la oferta de ocio han sabido mantenerse en lo más alto. ¿Cuál es el secreto para llevar más de 40 años de actividad incesante?

— Manuel Padrón: El secreto es haber tenido una persona como mi padre, que era un hombre emprendedor, que no se estaba quieto nunca y que gracias a eso estamos donde estamos a día de hoy. No obstante, con la crisis también lo pasamos muy mal, pero somos un grupo potente que ha sabido adaptarse a las circunstancias y readaptarnos, para no quedarnos solamente en el mundo del juego y ocio, sino que hemos diversificado al mundo hotelero, centros comerciales, parques de atracciones, etc. Eso nos ha ayudado a campear el temporal.

— En la actualidad, el Grupo Juan Padrón da trabajo a más 700 personas y tiene una facturación que ronda los 131 millones de euros al año. ¿Qué balance puede hacer de lo que llevamos recorrido de 2018 y cómo se presenta 2019?

— Manuel Padrón: Pues 2018 sigue siendo un año bueno, aunque ya se

ven algunos nubarrones sobretodo a nivel turístico. La recuperación de territorios como Egipto o Turquía ha hecho que se desvíen esos visitantes que nos habían llegado ‘prestados’durante estos años. En este sentido, todos estamos haciendo esfuerzos por tener unas plazas hoteleras más potentes, en nuestro caso con Rubimar y el Holiday World. En lo que respecta a 2019 nuestro plan es el mantenimiento y consolidación gracias a estos proyectos

que tenemos entre manos. Además, en lo que se refiere al mundo del juego, van a salir a concurso las tres licencias de casinos del Cabildo de Tenerife, al que nos queremos presentar, y también seguimos creciendo en salas de bingo, con una nueva apertura programada para primeros de año.

— Uno de los estandartes del conglomerado empresarial Grupo Juan Padrón es el parque de atracciones del sur grancanario Holiday World. ¿Qué planes de futuro tienen para este centro?

— África Padrón: Nuestra idea es hacer una reforma integral de todo

el centro. El Holiday World ya tiene 15 años y llega el momento de adaptarlo a una nueva oferta de ocio, más variada e inusitada. Con esto queremos dar respuesta, no solo al visitante canario, que es nuestro principal cliente, sino también al turista, que cada vez se vuelve más exigente. Además, contamos a nuestro favor con que la oferta que existe en la actualidad en el sur grancanario no es ni demasiado grande ni demasiado moderna, así que queremos ser los primeros en impulsar este cambio.

— ¿En qué va a consistir esa remodelación de la instalación?

— África Padrón: Va a ser un cambio radical. Como gran novedad vamos

a incluir una oferta de ocio gastronómico, que tendrá su eje central en NOMAD Gastro Market, un espacio en el que convivirán 16 conceptos liderados por algunos de los principales empresarios de la restauración

de la isla, con 2.000 metros cuadrados entre espacio exterior e interior. También, en lo que respecta el parque de atracciones crecerá con unos 3.000 metros cuadrados hacia dentro del propio centro. En este sentido, uno de los grandes atractivos de la remodelación será la montaña rusa de 1.000 metros de recorrido en la que se podrá alcanzar una velocidad media de 60 kilómetros por hora. Además, también crece la zona infantil, el sport bar, el bowling, salas de karaoke y de escape room... un cambio integral del establecimiento.

— ¿Y en cuánto a números y a plazos?

— África Padrón: Estamos hablando de una inversión de 10 millones de euros, que hace más de dos años que tenemos en mente su realización. Sin embargo, hemos sufrido el Plan de Modernización, que nos impedía llevar a cabo este proyecto pero en el que hemos contado en todo momento con el apoyo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajano. En cuanto a plazos, la idea es cerrar en enero y abrir en abril, una primera fase, y para junio, el total del centro.

— Por otro lado, además de los más de 50 salones de juegos situados en las principales zonas comerciales de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, cuentan con tres centros comerciales: Punto Zero La Mareta, Rubimar y Punto Zero La Laguna; así como el aparthotel Rubimar. ¿Está entre los planes inmediatos de la compañía seguir creciendo?

— Francisco Padrón: Pues el principal plan que tenemos en este sentido

es la reconversión del aparthotel Rubimar a hotel. Desde el Grupo

Juan Padrón hemos optado por desviar la inversión que pretendíamos

hacer en el Hotel Santa Catalina, aliados con Riu, en nuestro propio hotel de Lanzarote, acometiendo una reforma integral que nos llevará de las 96 habitaciones que tenemos en la actualidad, a 126 habitaciones tipo suites. La reforma, que alcanza una inversión de 8 millones de euros, comenzará de manera inmediata tras haber cerrado nuestras puertas en el día de hoy.