El Gobierno rebaja al 2,2% la previsión del PIB para 2019 por el "mayor ajuste" fiscal

El Gobierno ha rebajado una décima, hasta el 2,2%, la previsión de crecimiento económico para este año debido al "mayor ajuste fiscal" que contendrán los Presupuestos Generales del Estado de 2019 al no haberse podido suavizar el objetivo de déficit , según ha anunciado este jueves la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño .

Asimismo, Calviño ha reconocido que las perspectivas para 2019 se ven muy marcadas por la desaparición de determinados "vientos de cola" que han impulsado la economía en los últimos años, como son la política monetaria expansiva y los bajos precios del petróleo.

Ahora bien, ha indicado que éste no es el motivo por el que el Gobierno se ha propuesto abordar reformas estructurales, sino el hecho de que España se encuentre en una situación económica positiva. "No sólo hay que pensar en reformas o ajustes a corto plazo, sino en inversiones que son más a largo plazo, relacionadas con el capital humano, la educación, la innovación, la tecnología, etc.", ha apuntado.

La ministra también ha avanzado que el Consejo de Ministros del día 18 de enero tiene previsto aprobar sendos proyectos de ley para la puesta en marcha del impuesto digital, conocido como 'tasa Google', y el impuesto sobre transacciones financieras.