El Gobierno evita aclarar si apoya una ecotasa para el ‘rent a car’

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias guarda silencio ante la propuesta del presidente del Cabildo de Tenerife de implantar en Canarias una tasa a los usuarios que alquilen un vehículo, una iniciativa que ha puesto en pie de guerra a la patronal, en contra de que «se castigue con más impuestos» a los turistas, y por ende, al sector que hace girar la economía del

Archipiélago.

Desde la Consejería canaria de Turismo que dirige Isaac Castellano explicaron este miércoles a este periódico que no se ha recibido «ninguna propuesta» en esta dirección por parte de la corporación insular, y por tanto, «hasta que no se conozca», no va a «manifestar su posición».

La respuesta oficial que espera Turismo y también la Consejería regional de Hacienda para pronunciarse llegará pronto, porque el grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife, a través del Grupo Nacionalista, propondrá este viernes en el Pleno de la corporación insular elevar a las instancias autonómicas la petición de creación de una tasa al rent a car que, defiende, ayudaría a «reducir la contaminación y la congestión del tráfico».