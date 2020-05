El cierre de la Seguridad Social en Arucas dejará sin atender a 1.000 personas al mes

Los sindicatos CC OO y UGT en la Seguridad Social critican el cierre que prevé el Instituto Nacional de la Seguridad Social de Las Palmas del centro de atención e información (CAISS) de Arucas y consideran que los argumentos dados no son suficientes. Desde el INSS se ha justificado este cierre en que se trata de un local pequeño en el que no se puede guardar la distancia social de dos metros entre usuarios. Sin embargo, los sindicatos consideran que ese problema se puede resolver fijando un aforo en el interior o mediante otros fórmulas que no impliquen la desaparición de este servicio que al mes atiende a 1.000 personas y que cubre no solo Arucas sino también otros municipios como Teror o Moya. «Hablamos de población rural que si no puede ser atendida en Arucas va a tener que coger una guagua para desplazarse a otro municipio a realizar la gestión ya que se trata de personas con menos recursos tecnológicos para hacer las gestiones vía telemática y muchos de ellos de edad avanzada», indica el representante de UGT en la Seguridad Social, Gustavo Martín.

Según indica, el cierre de la oficina de Arucas ha estado siempre entre los objetivos del INSS y «ahora parecen tener la disculpa perfecta para hacerlo». Martín explica que tanto él como su compañera de CC OO, Hortensia Rodríguez, han pedido un compromiso por escrito de que el CAISS de Arucas es temporal y que, una vez que se supere la pandemia, volverá a abrir sus puertas. Sin embargo, aún no lo han conseguido.

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, y la Mancomunidad del Norte ya han expresado su rechazo a este cierre, que dejará en cinco los CAISS de Gran Canaria (Gáldar, dos oficinas en la capital, Telde y Vecindario). Además hay una en Puerto del Rosario (Fuerteventura) y Arrecife (Lanzarote).

Desde el INSS se prevé la apertura de las oficinas de atención al público para el 8 de junio, si bien en un principio no se prevé la apertura de todas ellas. En la capital la intención es destinar a atención directa al público la oficina de la Seguridad Social de Presidente Alvear, en la zona Puerto, mientras que la oficina de Pérez del Toro estará operativa pero de puertas a adentro.