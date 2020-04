El cabildo ayuda al sector primario a vender sus excedentes

El mercado digital de venta directa al consumidor alojado en la web www.grancanariamegusta.com y puesto en marcha el pasado 4 de abril es solo una de las medidas impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria desde la declaración del estado de alarma para que los productores del sector primario no se vean abocados al cierre.

Con 300 productores inscritos, 92.000 visitas, 531.000 páginas vistas y 33.000 contactos comerciales en sus tres primeras semanas de vida, el éxito de esta iniciativa es tal que el Cabildo ha decidido que el mercado digital seguirá operativo cuando acabe el confinamiento. «Hay que mantenerlo cuando haya pasado la crisis», afirma el presidente, Antonio Morales.

Frutas, verduras, hortalizas, mieles, vinos, quesos, flor cortada... la oferta del mercado digital del Cabildo incluye productos de los 21 municipios, engloba a la mayoría de participantes en los mercadillos de la Granja Agrícola y Vecindario, cerrados desde el inicio de la crisis, y llena parte del vacío dejado por la restauración y la hostelería.

Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, las consejerías de Soberanía Alimentaria y de Industria y Comercio han coordinado la puesta en marcha del mercado digital y ayudado a que los pequeños productores sin capacidad de envío a domicilio no se queden fuera de esta herramienta.

Sobre esta plataforma, el presidente del Cabildo destaca que la venta directa evita que se dispare el precio de los productos elaborados en la isla al evitar la participación de intermediarios en la cadena de distribución.

Para compensar las pérdidas causadas en las granjas lecheras y queserías artesanales con ganado propio, el Cabildo ha habilitado una partida de 2,4 millones de euros que beneficiarán a 320 familias en total.

A las 240 que regentan explotaciones dedicadas a la producción de leche se destinan 2 millones para afrontar los gastos de mantenimiento de las instalaciones y los animales. Aglutinan más de 30.000 hembras -6.200 vacas, 20.000 cabras y 4.000 ovejas-, que producen 60.000 toneladas anuales para industrias lácteas, y sufren una drástica disminución de ventas, en torno a un 40%.

La otra línea de ayudas, por un importe de casi 400.000 euros, va a las queserías artesanales con ganadería propia, en su mayoría cabras, de las que dependen 80 familias, en muchos casos de pastores trashumantes. Suman 25.800 cabezas lecheras que dan 10.000 toneladas al año.

Por otra parte, con el objetivo de dar salida a producciones sin demanda suficiente el Cabildo ha destinado un millón de euros al reparto de las cajas de alimentos para los 6.000 niños de Infantil y Primaria de colegios públicos de la isla que disfrutaban de comedor escolar a cuota 0. Confeccionadas con productos frescos de la tierra, paliarán también la disminución de las ventas en los canales habituales.

Entre las medidas de apoyo al sector primario adoptadas desde el comienzo del estado de alarma figura la decisión de no cortar el suministro de agua de riego a los agricultores que no puedan pagar en estos momentos para no perjudicar la cosecha. El Consejo Insular de Aguas negociará con cada uno el mejor modo de abonar esa tarifa mas adelante.

El presidente del Cabildo destaca que el sector primario de la isla no solo constituye un servicio esencial sino que es la garantía de una alimentación basada en productos frescos, de kilómetro cero y con la menor huella ecológica posible.

«Proteger al sector primario es proteger el paisaje y el territorio, apostar por la creación de empleo y colaborar en la prevención de incendios forestales», subraya Antonio Morales.

La agricultura, la ganadería y la pesca, entre otras actividades del sector primario insular, conforman «un paisaje cultural y un conjunto de valores y de tradiciones que forman parte de nuestra identidad como pueblo», agrega el presidente.

Revisión y evolución

Las medidas impulsadas por el Cabildo para paliar los efectos del coronavirus en el sector primario insular «no son estáticas ni las únicas posibles», explica Morales, partidario de que las iniciativas se modulen en función de las demandas de los afectados. «Trabajar conjuntamente es fundamental», enfatiza al respecto.

«A las medidas ya previstas se irán incorporando otras en función de la evolución de la pandemia», declara sobre las intenciones del Gobierno insular.