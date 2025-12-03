Eduardo Álvarez, nuevo presidente de Asocelpa y José Mayor se mantiene en Oneport Dos de las principales patronales portuarias celebran elecciones y eligen equipos para los próximos cuatro años | Se apuesta por la continuidad

Día de cambios y renovación en dos de las principales patronales del puerto de Las Palmas, Asocelpa y Oneport, si bien las juntas directivas siguen en la misma línea continuista.

En la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques, Asocelpa, asume la presidencia el que hasta ahora era vicepresidente, Eduardo Álvarez (Albatros Inter Shipping, S.L.U.), y la hasta ahora presidenta, Carmen Moreno (MSC España, S.L.U) pasa a la vicepresidencia, asegurando la continuidad y unidad.

Este movimiento asegura que el liderazgo de Asocelpa mantiene el rumbo y la intensifica con una visión renovada para los objetivos del próximo mandato, según informa la organización.

La Directiva electa está formada por profesionales de reconocido prestigio y compromiso. Como tesorero estará Federico López (Noatum Maritime Spain, S.A.U.) y el secretario será Alejandro García-Reboredo (A. Pérez y Cía, S.L.). Las vocalias las asumen Gabriela Esquivel (Canarias Shipping) Francisco Naranjo (Gesport Terminal Marítima, S.L.); Gustavo Vidueira (J.A. Arocha, S.L.U.) y Javier Delgado (Canarship, S.L.). Por un periodo de cuatro años este equipo desarrollará una acción estratégica en un momento crucial para definir la competitividad del puerto y del sector de cara al futuro inmediato.

Por lo que respecta a Oneport, José Mayor (Atlansea) ha sido reelegido presidente y Manuel Herrera, de los Transitarios se mantiene como vicepresidente. Además entran en la junta directiva Guillermo Ramos de Zamakona y Javier Delgado de Canarship por su relevancia portuaria. Así como Jose Domingo Casanova de Cargo Lanzarote con el que Oneport se abre a otras islas.

Una renovación y apuesta por las nuevas generaciones que Jose Carlos Álvarez, en representación de Suisca, trae en este nuevo periodo, según destaca la organización.

También forman parte de esta directiva José Moo como secretario y Pedro Olives como tesorero. Como vocales estarán Francisco Naranjo, Israel Rodríguez, Elena Sánchez y Emilio León.

En el marco de la reunión, la Federación quiso manifestar su apoyo al colectivo de autónomos y pequeños empresarios, pieza clave del tejido productivo regionaL. «Oneport, como organización empresarial portuaria, manifiesta su apoyo a las protestas recientes de los autónomos. No hay que olvidar que el primer autónomo es el propio empresario; ciudadanos honrados y valientes que por voluntad propia generan empleo y riqueza en el territorio», se apuntó.

