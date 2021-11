La economía canaria cerrará el año con un crecimiento superior al 5%

La llegada de turistas, la mitad que en 2019, y el gasto de las personas residentes que pudieron ahorrar durante el confinamiento, son las claves de la recuperación económica que ha experimentado Canarias en el tercer trimestre de 2021. El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé; la directora general de la Cámara, Lola Pérez; y el director territorial de Caixabank, Juan Ramón Fuertes, coincideron ayer en que el PIB crecerá este año un 5% y la previsión es que en 2002 lo haga un 7% si la pandemia se contiene.

Durante el tercer trimestre de 2021 todos los sectores económicos han avanzado gracias al impulso del sector turístico y comercial, que son los que han registrado un mayor crecimiento, ha detallado Lola Pérez, quien no obstante ha señalado que las cifras de paro del 23,9% de la población activa son insostenibles, aunque han mejorado.

Turismo Canarias está cerca de recuperar los visitantes que logró en 2019, especialmente por la vuelta de peninsulares.

Servicios El sector está también ya en niveles previos a la pandemia por la vuelta del turismo y el alza del consumo.

Compras El gasto en restauración y en comercio sube un 8% respecto a 2020, especialmente entre los jóvenes.

Según la directora general, el número de parados y de afiliados a la Seguridad Social mejora respecto a hace un año, pero aún no recuperan los niveles previos a la pandemia. Tampoco se ha recuperado el número de empresas que había en 2019, si bien se ha ido recuperando el empleo y se ha reducido el número de parados gracias, en parte, a la llegada de turistas, «una variable estratégica» de la recuperación económica.

En el tercer trimestre de este año llegaron a las islas 1.500.000 de turistas, la mitad de 2019 y un millón más que en 2020. Destaca el turismo nacional, que se ha recuperado de manera importante casi en los mismos niveles que en 2019, ha precisado Lola Pérez. Esto ha hecho que el sector servicios, que representa más del 85% del PIB, haya recuperado un 25,6% de su cifra de negocios.

Respecto al consumo, crece un 8% respecto al año pasado gracias al ahorro que algunas personas pudieron hacer durante la pandemia, ha agregado el director territorial de Caixabank, quien ha expuesto que el consumo crece especialmente entre los jóvenes, más de un 18%, y en ocio, restauración, turismo y comercio por internet.

Santiago Sesé ha señalado que aunque las previsiones económicas son buenas no están exentas de riesgos debido a la posibilidad de que surjan nuevas variantes de la covid, y a los bajos niveles de vacunación en los países emisores de turistas. Por ello, ha pedido el control del virus en puertos y aeropuertos y el certificado covid para acceder a interiores. «Con el covid vamos a tener que convivir, no se va a acabar mañana», ha manifestado el presidente de la Cámara de Comercio, quien ha opinado que aunque la decisión que tomen los países de cerrar fronteras no depende del Gobierno, generar confianza y llevar un control sí. A las dificultades derivadas de la pandemia se suma el crecimiento del coste de la energía y un problema de suministro, ha indicado el presidente de la Cámara.

Las previsiones a corto plazo apuntan una intensificación de la evolución positiva. Este escenario de recuperación también podría acelerarse con los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación y Resiliencia, con una aportación que podría ser notable en el PIB de la economía además de contribuir a su transformación para que sea más sostenible, competitiva y productiva. Para ello será imprescindible que se seleccionen los mejores proyectos y se pongan todos los medios necesarios para garantizar la gestión y la ejecución de estos en tiempo y forma.

Sin embargo, destaca Sesé, «no hay que olvidar que los Fondos Europeos también traen asociados unos compromisos como país que conllevarán cambios impositivos, en el marco regulatorio laboral y en el de las pensiones, que de no aplicarse de la forma y en los tiempos adecuados podrán restar capacidad de crecimiento a la economía al no estar preparadas las empresas para asumirlos».

