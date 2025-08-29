Domingo Alonso Group, nuevo importador de Volkswagen, Volkswagen Comerciales, Audi y Škoda en Andorra Domingo Alonso Group, referente en el sector de la automoción con 90 años de historia e importador de Volkswagen en Canarias desde 1953, anuncia la ampliación de su actividad internacional con la incorporación del mercado andorrano

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 29 de agosto 2025, 20:34 Compartir

El mercado del Principado de Andorra, con un volumen aproximado de 2.300 unidades anuales, se caracteriza por una fuerte orientación hacia el segmento premium. Esta nueva etapa representa un reto ilusionante para Domingo Alonso Group y su división de importadores, que asume con entusiasmo el compromiso de trasladar todo su know-how, experiencia y capacidad de innovación a este nuevo mercado europeo.

«Ampliar nuestra actividad en Andorra supone un paso estratégico y emocionante para Domingo Alonso Group. Queremos ofrecer a los clientes andorranos la mejor experiencia y producto, con marcas líderes como Volkswagen, Audi y Škoda, reforzando nuestro compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la innovación», declara Oliver Alonso, presidente & CEO de Domingo Alonso Group.

Por su parte, Magüi Melián, CEO de Domingo Alonso SLU, destaca: «En Domingo Alonso Group nos sentimos muy orgullosos de haber liderado el mercado canario de forma consecutiva durante los últimos 20 años gracias a la confianza de nuestros clientes y a la solidez de las marcas que representamos. Esa misma experiencia y ese mismo compromiso queremos trasladarlos ahora al mercado andorrano, un reto ilusionante para todo el equipo.»

Con el objetivo de ofrecer a los clientes una atención cercana y personalizada, Josep Marticella será el responsable de liderar el proyecto en Andorra, garantizando que los estándares de calidad en el servicio y excelencia que caracterizan al grupo lleguen al nuevo mercado.

Domingo Alonso Group afronta esta nueva responsabilidad con la convicción de que el mercado andorrano, por su tamaño y su orientación hacia la calidad y la exclusividad, ofrece una oportunidad ideal para desplegar su estrategia de futuro. Esta estrategia se basa en ofrecer productos de primer nivel adaptados a las necesidades de los clientes, proporcionar una experiencia de cliente diferencial basada en la cercanía y la innovación tecnológica, y consolidar un firme compromiso con la sostenibilidad y la movilidad del futuro, impulsando alternativas cada vez más respetuosas con el medio ambiente.

Con este hito, el Grupo Volkswagen vuelve a demostrar su confianza en Domingo Alonso Group al traspasar este mercado, que anteriormente se encontraba en manos de su filial francesa, reforzando así la sólida relación de colaboración entre ambas compañías y, al mismo tiempo, Domingo Alonso Group consolida su presencia internacional y su visión de convertirse en un actor clave en los mercados en los que opera, siempre con el propósito de acercar las mejores soluciones de movilidad a los conductores y de seguir creciendo junto a marcas líderes en el sector.

Temas

Movilidad

Sostenibilidad

Innovación