La distribución pide que se garantice el abastecimiento en las islas ante el paro del transporte

«Parar, nadie quiere parar pero en el último año nos han ninguneado. Algunas cosas han mejorado, otras siguen igual y otras han empeorado», apuntan fuentes de Asemtra, la patronal del transporte de mercancías por carretera más representativa de las islas. Según explican, a la espera de que hoy se tome una decisión, la impresión es que «va a prosperar el sí al paro». «Los ánimos están muy caldeados», indican estas fuentes, que apuntan que a los problemas que se dan a nivel nacional, como el alto precio de los combustibles, el alza de los costes y el incumplimiento de las descargas, en las islas se suman otros problemas específicos que exigen una solución. «En las islas, sobre todo en Gran Canaria, hay persecución a los transportistas que no tiene nombre. Hay controles a diario y ya estamos hartos de que nos traten como a delincuentes», indican estas fuetnes. A este problema se suma la obligatoriedad del uso del tacógrafo en las islas, donde el modo de trabajo no tiene nada que ver con el territorio continental y se lleva años pidiendo una exoneración; los retrasos en las terminales del puerto, con largas horas de espera que es dinero perdido para los transportistas y la falta de mano de obra en el sector. En este sentido, el presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (FET), Agustín Espino, lanzo un aviso. «O se buscan soluciones o no va a haber camioneros en las islas», apunta.