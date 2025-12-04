CC OO desmonta la «falsa creencia» de que no habrá pensiones para los jóvenes El secretario confederal de Políticas Públicas del sindicato, Carlos Bravo, pide que se paralice el discurso de un conflicto generacional que no existe

Para el sindicato CC OO, la idea de que los jóvenes no van a tener pensión es «categóricamente falsa», ya que «el sistema está garantizado» y, por tanto, aboga por transmitir un mensaje «de confianza absoluta a la población más joven». Así lo trasladó su secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, que participó ayer en unas jornadas sobre pensiones y Seguridad Social celebradas en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria.

En este sentido, Bravo defendió que las personas que defienden este idea y el discurso de que hay un «conflicto intergeneracional» en relación al sistema de la Seguridad Social, lo que transmiten a los más jóvenes es que, «si no se tiene confianza en sostener los sistemas de protección social porque no van a llegar a ellos», tendrán que «trabajar en negro o no cotizar». Para el secretario de políticas públicas del sindicato esto es un «disparate», y defendió que el sistema tiene que cubrir a las distintas generaciones de manera «comparable», esto es, que se dé el mismo trato a las futuras generaciones que a las actuales.

Por todo ello, Bravo defendió que desde 1995 se han logrado «muchos acuerdos» en los que se ha mejorado «notablemente la protección del sistema de la Seguridad Social» y, afirmó, «seguirá siendo así». Por su parte, mostró su sorpresa ante aquellos que defienden que hay un conflicto intergeneracional, pues son los mismos que inspiraron la reforma de 2013 en la que se aprobó un factor de sostenibilidad que disminuía la pensión en función del incremento de la esperanza de vida.

En este sentido, el experto incidió en que hay algunas reformas pendientes, y que se encuentran en negociación con el Gobierno de España. La primera de ellas es el real decreto de jubilación flexible, que ya está previsto en la ley, pero que aún no cuenta con desarrollo, y es responsabilidad directa del Ejecutivo central.

Además, destacó la extensión de la jubilación parcial al sector público. Dijo que requiere de cambios legislativos para que los funcionarios y el personal estatutario puedan acceder en condiciones similares a las del sector privado.

A su vez, remarcó la necesidad de que exista un complemento para reducir la brecha de género, si bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo considera «discriminatorio». En este sentido, subrayó la urgencia de que exista para que «se siga beneficiando a las mujeres y se cumpla con el propósito».

La realidad de Canarias

En el caso de Canarias, Adelina Jaén, secretaria general de la Federación de Pensionistas destacó que el aumento del número de personas pensionistas desde el 2005 y hasta el 2025 ha sido del 66%. Así, remarcó que se tiene una afiliación media mucho más baja no porque no se genere empleo, sino porque las condiciones laborales de Canarias provocan que las pensiones sean bajas. Recordó que desde el 2022 y hasta el 2042 se estará dando la jubilación de la generación del baby boom.

En las islas hay 350.000 pensionistas, y seis de cada diez lo son de jubilación. Por otro lado, recalcó que el 95% de las pensiones de viudedad son de mujeres.

A su vez, la media de las pensiones en las islas es de 1.198,41 euros, mientras que la estatal es de 1,315,31 euros.

Con respecto a la pensión media contributiva y su evolución en las dos últimas décadas, Jaén remarcó que siempre se ha colocado por debajo de la media estatal, pero se amplía la diferencia a partir de 2016. Según explicó, esto se debe en el mercado laboral del archipiélago «con un alto nivel de precariedad y parcialidad, con lo cual las cotizaciones son inferiores y las pensiones también». Hay que tener en cuenta que el mercado de las islas tiene un alta dependencia del turismo, con la parcialidad que implican estos empleos, por lo que la base de cotización es más baja.

Con respecto a la pensión media por sexos, tanto en el archipiélago como a nivel estatal queda clara «la brecha de género», ya que «siempre las pensiones de las mujeres están por debajo». En 2025 dicha brecha se situó en un 30% en las pensiones contributivas.

Por su parte, María José Betacort, secretaria de Políticas Sociales de CC OOCanarias apuntó que las pensiones no contributivas de jubilación se han revalorizado en las islas, en los últimos siete años, un 55%, frente al 51% de las estatales, mientras que las no contributivas de invalidez están en torno al 51%.

El sindicato aboga por retomar el diálogo con el Estado para lograr que los autónomos coticen por sus ingresos El sindicato Comisiones Obreras defiende que una de las cuentas pendientes que tiene el Estado es el tratamiento del trabajo autónomo. Precisamente, el pasado domingo miles de trabajadores por cuenta propia salieron a las calles de diferentes lugares de España para reivindicar sus derechos, en Canarias cerca de 9.000 personas que estuvieron acompañadas de compañeros de profesión y familiares. En este sentido, el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, Carlos Bravo, remarcó que tanto en el año 2021 como en 2023 se han alcanzado acuerdos que refuerzan las estructura de ingresos del sistema de la Seguridad Social. De esta forma, se han mejorado los ingresos y ha habido más transferencias presupuestarias. Este año aún no hay Presupuestos Generales del Estado, y el techo de gasto, que no salió aprobado hace unos días, contemplaba una transferencia del Estado a la Seguridad Social que ascendía a 22.000 millones de euros. Con los presupuestos prorrogados se establece en 21.000 millones de euros. De igual forma, explicó Bravo, se ha reforzado la estructura de ingresos con incrementos de cotizaciones, y una «parte importante» de ese incremento es lo que se ha llamado la cotización por ingresos reales. Eso significa, puntualizó Bravo, que las personas que pueden elegir libremente una base de cotización «con independencia de lo que ganan», tienen que cotizar según el nivel de ingresos: «Si ganan más, más, y si ganan menos, menos». Este hecho se pactó en 2021 y se puso en marcha en el periodo 2023-2025, y ahora se tiene que culminar el 1 de enero del 2031, pero hay que negociar el periodo 2026-2031, dijo. No obstante, señaló que «como consecuencia de errores en las propuestas que el gobierno ha presentado», se ha producido un «bloqueo» en la mesa negociadora». Por ello, desde el sindicato se aboga por reanudar las negociaciones para abordar la materia en el momento adecuado. Bravo incidió en que la cotización por ingresos re no solo afecta al trabajo autónomo, sino que también a los salarios más altos, que tienen que tener un incremento de las base máximas de cotización que ya está en la ley general de la Seguridad Social. Todo ello, puntualizó, tiene que estar completado en la ley de Presupuestos Generales del Estado cada año, y su no hay presupuestos se hace mediante decreto.