Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una familia en un parque infantil. A. Gómez

La desigualdad se dispara en España: la mitad de las familias posee menos del 7% del total de la riqueza

El 10% de los hogares más adinerados concentran el 54% de la renta y la brecha entre los mayores de 75 años y los menores de 35 se ha ampliado de 50.000 a 360.000 euros

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:36

Comenta

La riqueza de las familias españolas ha aumentado un 81% en los últimos veinte años (en concreto de 2002 a 2022) en términos reales, sobre ... todo motivado por la subida de los precios de la vivienda, según un estudio publicado este jueves por Fedea que revela que este gran crecimiento ha sido «muy desigual». Aunque los activos casi se han duplicado en dos décadas, la riqueza se concentra en unos pocos o, lo que es lo mismo, aunque la riqueza se haya multiplicado, el número de familias sobre las que se reparte se ha reducido.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  3. 3 Estafa de las santeras en Gran Canaria: «Me pidieron que les pagara una villa en el sur y un billete a Estados Unidos»
  4. 4 Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 El enfado de Teodoro Sosa en la fiesta de Montaña de Gáldar que consiguió el aplauso de los vecinos
  6. 6 El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas
  7. 7 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  8. 8 Guanarteme levanta otra barricada
  9. 9 Cae la red que robaba equipajes en Tenerife Sur: 95 investigados y efectos sustraídos por casi 3,1 millones
  10. 10 Tenso careo en el Congreso entre Torres y el PP: «chistorras con mojo picón» y «calumnias»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La desigualdad se dispara en España: la mitad de las familias posee menos del 7% del total de la riqueza

La desigualdad se dispara en España: la mitad de las familias posee menos del 7% del total de la riqueza