Descubre las gasolineras con los precios más bajos este martes en Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de octubre 2025, 07:10 Comenta Compartir

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil, S.l. en Gáldar, Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28 donde está disponible a 0,965€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, martes, 14 de octubre de 2025, está en el municipio de Gáldar, puedes encontrarla a 0,965€ por litro en la estación de servicio Canary Oil, S.l., ubicada en Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,074€ por litro en Calle Alegria, 2, Telde.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,094€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,965 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya) 2 0,965 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 3 0,965 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 4 0,965 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria) 5 0,965 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasolina 98 1 1,094 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 2 1,109 € Shell Rehoyas (Carretera Gc 200 Km. 16, Las Palmas de Gran Canaria) 3 1,119 € Disa Escaleritas (Plaza Hermanos Millares, S/n, Las Palmas de Gran Canaria) 4 1,125 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes) 5 1,129 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías)

Gasoil 1 0,965 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 2 0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria) 3 0,965 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya) 4 0,965 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 5 0,965 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium 1 1,074 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde) 2 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 3 1,103 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 4 1,124 € Disa Secundino Alonso (Calle Secundino Alonso, 26, Puerto del Rosario) 5 1,124 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario)