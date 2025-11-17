Descubre las gasolineras con los precios más bajos este lunes en Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:14

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Tgas-tu TrÉbol, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, en el municipio de Adeje.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, lunes, 17 de noviembre de 2025, está en el municipio de San Miguel de Abona, puedes encontrarla a 0,915€ por litro en la estación de servicio OcÉano, ubicada en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,099€ por litro en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano en San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n donde está disponible a 0,915€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,915 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 0,978 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna) 3 0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 4 0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 5 0,999 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona)

Gasolina 98 1 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje) 2 1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife) 3 1,108 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna) 4 1,110 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 5 1,110 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil 1 0,915 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 0,978 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna) 3 0,985 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 4 0,985 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife) 5 0,989 € Plenergy (Calle Mencey Adjona, S/n, San Miguel de Abona)

Gasoil Premium 1 1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona) 2 1,099 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna) 3 1,099 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna) 4 1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar) 5 1,152 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)