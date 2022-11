Desayuno de trabajo de la Asociación Empresarios del Atlántico y Renta 4 Banco

El pasado jueves 17 de noviembre, la Asociación de Empresarios del Atlántico participó en el desayuno de trabajo «Perspectivas y oportunidades económicas al finalizar 2022» con Renta 4 Banco, entidad financiera española con casi 40 años de experiencia en el mundo de la inversión. Durante la sesión, reflexionaron acerca del momento económico actual y de las posibilidades de inversión que han aparecido durante estos meses de incertidumbre global.

Inicialmente, el asesor de inversiones Raúl García nos presentó un breve resumen del entorno macroeconómico, destacando la caída de entre el 15 y el 30% que llevan los índices de Bolsa mundial en el año. Dentro de esto, apuntó a los índices norteamericanos como los más castigados, a pesar de una cierta mejora las últimas semanas por una posible ralentización en los datos de inflación. Esta última, en niveles entre el 8 y el 11%, supone el mayor reto para los Bancos Centrales, aún mayor en Europa que en Estados Unidos por la mayor dependencia del gas ruso y por el debilitamiento del euro frente al dólar, lo que encarece las importaciones de los países europeos.

Posteriormente, el director de la sede de Renta 4 Banco en Gran Canaria, Mariano Sanginés, comentó que, a pesar de la incertidumbre global, es en los momentos como el actual donde se pueden hacer las mejores inversiones, pues somos capaces de invertir en activos de calidad a precios de descuento. En este sentido, presentó los fondos de inversión como alternativa para acceder a una inversión diversificada, con menos riesgo, y gestionada por profesionales. Sectores como el tecnológico, las energías renovables, o el de la salud, destacan como posibles fuentes de rentabilidad futura, dado el descuento con el que cotizan en la actualidad.

Por otro lado, en cuanto a alternativas de inversión más conservadoras, comentó la posibilidad que existe desde hace unos meses, gracias a las subidas de tipos de interés, de invertir en Letras del Tesoro español o alemán a 1 año y obtener una rentabilidad del 2,25 – 2,50%. Una alternativa adecuada sobre todo para los inversores más conservadores, que aunque no es suficiente para cubrir la inflación actual, nos permite ir obteniendo una rentabilidad por nuestros ahorros con un riesgo muy bajo. Por último, aunque no menos importante, hablamos de alternativas de inversión en capital privado, que se utilizan para financiar proyectos de distintos sectores como residencias de estudiantes, campos para cultivo o desarrollo de alta tecnología industrial, y todo ello sin cotizar en Bolsa, por lo que los vaivenes típicos de los mercados no van a afectarnos.

En fin, una jornada muy productiva en la que quedó claro que la inversión no es un juego, que podemos beneficiarnos del desarrollo mundial a través de la Bolsa, que nuestro patrimonio futuro nos agradecerá que hayamos invertido, y que lejos de intentar conseguir algún «pelotazo», de lo que se trata es de estar bien asesorados para encontrar proyectos de valor, pagar el precio adecuado por ellos, y darles el tiempo necesario para cumplir los objetivos.

Por parte de la Asociación de Empresarios del Atlántico, asistieron el Presidente actual Carlos Suarez, el Presidente Honorario Ángel Treviño, el Tesorero José Agustín López y el Gerente Fernando Morales, a los que acompañaban una representación de los asociados de los distintos sectores de la economía local.