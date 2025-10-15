Los desahucios en Canarias caen un 10%, pero la región sigue entre las más afectadas del país El archipiélago registró 406 lanzamientos en primavera y la segunda tasa más alta de España por impago de alquiler, con 16,6 casos por cada 100.000 habitantes

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:43

Los juzgados canarios practicaron 406 lanzamientos -desahucios por impago de hipoteca o de alquiler- entre abril y junio de 2025, un 9,8% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pese al descenso, Canarias se mantiene entre las comunidades con mayor incidencia, con una tasa total de 18,1 lanzamientos por cada 100.000 habitantes, la tercera más alta del país tras Cataluña (23,8) y Baleares (19,9).

De los 406 desalojos registrados, 332 correspondieron a impagos de alquiler, derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que supone una leve bajada del 2,6% respecto a los 341 del mismo trimestre de 2024. Este tipo de casos sitúa a las islas como la segunda comunidad con mayor tasa de lanzamientos por alquiler (16,6 por cada 100.000 habitantes), solo superada por Cataluña.

Los lanzamientos hipotecarios, por su parte, descendieron con más fuerza: 50 procedimientos, un 30,6% menos que el año anterior (72). En este caso, la tasa canaria (2,2 por cada 100.000 habitantes) se coloca en la zona media del conjunto estatal.

Pese a la mejora en los datos de vivienda, el CGPJ alerta de que el archipiélago continúa entre las regiones con mayor presión judicial derivada de la crisis económica. Entre abril y junio, los concursos de personas naturales no empresarias (ciudadanos de a pie) aumentaron un 69,3%, hasta alcanzar los 1.104 casos, lo que convierte a Canarias en la segunda comunidad con mayor tasa de insolvencias personales del país (49,3 por cada 100.000 habitantes), solo por detrás de Murcia.

Incremento de procedimientos por despido

En paralelo, los procedimientos por despido también reflejan la fragilidad del mercado laboral isleño. Durante el segundo trimestre se registraron 2.616 demandas de este tipo, un 1% más que en el mismo periodo de 2024, y una tasa de 116,9 procesos por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta del país tras Madrid.

Otros indicadores judiciales reflejan tendencias similares: los procedimientos monitorios, utilizados para reclamar deudas, alcanzaron 18.214 casos, un 11,3% menos que un año antes, aunque Canarias encabezó la clasificación nacional en este apartado, con 813,6 monitorios por cada 100.000 habitantes.

En cambio, los juicios por ocupación ilegal de viviendas («verbales posesorios») descendieron un 31%, pasando de 41 casos en 2024 a 28 en la primavera de 2025.

En el conjunto de España, el CGPJ destaca que los concursos de particulares aumentaron un 24,4%, mientras que los desahucios descendieron un 11,6%. Cataluña y Andalucía concentraron la mayor parte de los lanzamientos del país.

