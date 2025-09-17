'Las cositas de aquí son calidad', la nueva campaña para promocionar el producto canario La acción está orientada a invitar a los consumidores a valorar las producciones de cercanía, de calidad, frescas y saludables

'Las cositas de aquí son calidad. Consume producto local canario' es el nuevo eslogan de la nueva campaña publicitaria para promocionar las producciones de proximidad del sector primario del archipiélago, orquestado por el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y en colaboración con la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias)

En el acto de presentación de esta nueva iniciativa, celebrado este miércoles, en la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria en Santa Cruz de Tenerife, participaron el consejero del área, Narvay Quintero; el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, y el consejero delegado de GMR Canarias, Juan Antonio Alonso.

Durante su intervención, el titular del departamento señaló que «esta acción se orienta a promocionar el producto local canario con un estilo cercano que invita a los consumidores a valorar las producciones de cercanía, de calidad y más frescas y saludables, a la hora de tomar decisiones de compra».

«Cada vez que nos decantamos por el producto de proximidad, los canarios y canarias mostramos un compromiso con nuestra tierra, nuestra gente y nuestro futuro», continuó. «Reconocemos el trabajo de los hombres y mujeres del campo y el mar y contribuimos al desarrollo de la economía local, así como al mantenimiento de los paisajes agrarios y tradiciones que componen nuestra identidad», añadió.

Asimismo destacó que la promoción de una alimentación saludable a través de productos de kilómetro cero es un objetivo que comparten varios de los proyectos que el Ejecutivo canario lleva a cabo «con gran éxito», como el Plan Escolar de Frutas y Verduras o el Programa Ecocomedores de Canarias, iniciativa que con más de una década de trayectoria.

A estas se suman otras propuestas como la acción 'El Gofio, alimento olímpico', que difunde entre escolares del Archipiélago los valores nutricionales de este superalimento, vinculándolo a la práctica deportiva.

Por su parte, Luis Arráez recordó que esta campaña forma parte de las acciones de fomento y promoción de los productos de calidad diferenciada, es decir, aquellos que cuentan con una Denominación de Origen Protegida (vinos, quesos o papas antiguas de Canarias,) o con una Indicación Geográfica Protegida (plátano de Canarias, gofio o aguacate canario), entre otras, que desarrolla el Instituto a lo largo del año.

Por su parte, Juan Antonio Alonso señaló que el apoyo a la comercialización en el mercado interior y exterior de los productos agrarios y agroalimentarios de las islas es uno de los ejes fundamentales de las políticas del ejecutivo canario. En este sentido, se refirió al proyecto 'Crecer Juntos', que lidera esta empresa pública y que constituye una de las principales acciones del Gobierno autonómico de impulso del producto local, tanto dentro como fuera del territorio.

«En el marco de este plan se trabaja para reforzar la presencia del producto de proximidad al consumo turístico a partir de una estrategia colaborativa que permita aportar mayor valor a Canarias como destino turístico, enriqueciendo la experiencia vacacional de los visitantes al tiempo que se beneficia a los profesionales del sector agrario y pesquero», indicó.

Esta campaña, de alcance regional, se difundirá desde el 17 de septiembre hasta el 2 de octubre en radio, prensa digital y redes sociales. Está compuesta por cuñas de radio, un vídeo y 'banners' en los que se muestran imágenes de distintos productos como el aguacate, el tomate, el plátano, las papas, el queso o el vino y se ensalzan sus propiedades organolépticas reforzando el mensaje de que son de calidad e invitando a la población a consumirlos.

A través de esta actuación, el Ejecutivo canario reafirma su apuesta por el consumo responsable y sostenible mediante la defensa de la labor que realizan los profesionales de la actividad agraria y pesquera y del sector agroalimentario de las islas, animando a la ciudadanía a ser parte activa en el fomento de la economía local.