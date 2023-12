«Estoy convencidísimo de que la industria puede aumentar su peso en el PIB canario»

El director general de Tirma y presidente regional de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Virgilio Correa hace un repaso de cómo ha ido el año 2023 para el sector de la industria en Canarias y cómo afronta un sector tan importante para las islas el 2024, que debido a la entrada en vigor de los derechos de emisión y los conflictos bélicos que afectan al planeta se presenta como un año incierto.

Para Correa, si algo puede caracterizar al año 2023 es la «incertidumbre», que se viene padeciendo y señaló que es «mucho más fácil tomar decisiones cuando hay más certeza» pero al mismo tiempo, opina que es algo que viene siendo frecuente. «Desde el principio de 2020 a raíz del confinamiento no hemos salido de situaciones de grandísima incertidumbre», algo que Correa piensa que continuará durante bastantes meses de 2024 a causa de las dos grandes guerras activas en el mundo.

El año que se acaba ha sido, según el representante de Asinca un año marcado por el incremento de costes de «una altísima volatilidad», fundamentalmente en los costes de la materia prima con la «dificultad que esto siempre conlleva». En cuanto al consumo, Correa apuntó que «curiosamente», el índice de comercio minorista termina en positivo, algo que sumado a un descenso del 12% en el paro del sector industrial y los casi 900.000 afiliados a la Seguridad Social son datos «muy positivos» si se tienen en cuenta los malos datos económicos como «la inflación en los precios y la subida de los tipos de interés que lastra la economía familiar».

Crecimiento en el PIB

El presidente regional de Asinca consideró que es posible aumentar el peso del sector industrial en el Producto Interior Bruto (PIB) canario. «El objetivo es que con la Estrategia de Desarrollo Industrial en Canarias 2022-2027 se incremente el PIB en un 20%». Para Correa, el problema del sector en las islas es «el sobrecoste» que está evaluado en el 29,7% de la facturación y solo mientras se implementen medidas tanto económicas como fiscales que permitan compensar ese 29,7% podrá la industria «tirar para adelante. Lo que estamos reivindicando es que la compensación al transporte pague realmente el coste real y efectivo que está teniendo la industria».

También admitió que «estamos un poquito alarmados con la tributación mínima del 15% y estamos esperando a que salga el reglamento para ver si lo clarifica». Esa tributación mínima que quiere establecerse a nivel nacional hará que «muchas» de las figuras del Régimen Económico y Fiscal de Canarias que «están hechas para compensar el sobrecoste que tiene la industria en Canarias no se puedan aplicar».

Correa insistió en que no solo está convencido sino «convencidísimo» de que la industria puede aumentar su presencia en el PIB. «La única condición, que se nos compense», salvo que se decida tener un modelo económico «peligroso» sin industria, donde pueda aparecer el desabastecimiento, algo que no apareció durante la pandemia gracias en buena parte, a la industria, remarcó. «Hay que valorar la diversificación de la economía para no depender solo de uno o dos sectores y la industria está ahí para hacerlo».

En cuanto a los subsectores más potentes que tiene la industria canaria, Correa apuntó claramente al manufacturero y destacó dentro de esa categoría, el papel de la alimentación y bebidas, el tabaco, al igual que la litografía y el cartonaje.

El director general de Tirma citó las dos elecciones, tanto las autonómicas como las generales como dos «dificultades prácticamente consecutivas que ralentizaron la relación que tienen las empresas y la industria con la administración», del mismo modo que el creciente problema del absentismo laboral, que ya ronda los dos dígitos, es algo «muy preocupante» que hay que «tratar de corregir» porque a «mayor absentismo, mayor coste laboral».

Correa hizo referencia a la incertidumbre que se ha vivido en las últimas semanas debido al «cierre de muchas rutas del tráfico marítimo a través del Mar Mediterráneo para llegar a países asiáticos. Algo a lo que se suman los problemas del Canal de Suez, influenciado por el conflicto bélico de los hutíes, que «han causado que muchísimos envíos desde Asia a Europa hayan tenido que bordear África por el Cabo de Buena Esperanza provocando un retraso de hasta mes y medio en el traslado de materias primas e insumos, con su consecuente aumento en los fletes marítimos. Para Correa, estas son varias de las incertidumbres que persiguen ahora mismo al desarrollo económico de Canarias y que les pueden afectar «de gran manera».

Otra de las incertidumbres que va a afectar a Canarias para 2024 y que según Correa «no va a quedar más remedio que aceptar» es el cobro de los derechos de emisión, no solo en el transporte aéreo sino también en el marítimo. «Todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles van a ser esos importes aunque algunas navieras ya estén informando del coste aproximado por contenedor».

Relación con la Consejería

Correa, que en su momento solicitó que Manuel Domínguez ocupase el puesto de consejero de Industria en el nuevo Gobierno considera que Domínguez está cumpliendo con las expectativas pese a que «las elecciones generales significaron que la maquinaria administrativa de Canarias después de haber tenido el cambio de gobierno haya ido más lenta pero de momento estamos satisfechos con como está funcionando la Consejería y todos sus miembros sobretodo teniendo en cuenta que estamos casi empezando».

Sobre los cambios que la nueva Consejería de Industria presenta respecto a la anterior. «Nosotros siempre solicitamos que no dejen a la industria como una Consejería suelta y es una satisfacción ver como estamos junto a Economía en esta legislatura».

Descarbonización

El representante de Asinca valoró el coste que supone para la industria avanzar hacia la descarbonización y cumplir con las medidas propuestas para 2030. Pese a este coste «altísimo», Correa defiende que la industria está «súper concienciada de que esto es necesario» y por ello ya han incluido en sus insumos el impuesto al plástico, presente en la mayoría de empresas. Lo que nos gustaría es que en este contexto tan inflacionista que hemos padecido estos últimos años, algunas medidas que suponen incrementos de costes se puedan dilatar en el tiempo, eso creo que es lo fundamental. Es muy duro hacer frente a todas las medidas. La norma va un poco por delante de la realidad económica».