El conductor más eficiente de Canarias apuesta por el coche eléctrico: «El día que lo pruebes, difícilmente volverás atrás» Néstor Gómez, de Tenerife, se ha impuesto en la prueba final del certamen organizado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía y la Escuela Canaria de Conducción Eficiente (ECCOEF)

«El día que pruebes un coche eléctrico, difícilmente volverás para atrás», dice el conductor más eficiente de Canarias. Se llama Néstor Gómez, es de Tenerife, y ha ganado el primer certamen que ha recorrido el archipiélago en busca de la persona capaz de conducir un vehículo eléctrico gastando la menor energía posible.

«Me gusta el tema del automovilismo, pero quería probar una experiencia nueva. Me voy encantado. Ganar es un poco anecdótico», explicó Gómez, que compartió podio con los representantes de La Palma y La Gomera.

La iniciativa fue impulsada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y la Escuela Canaria de Conducción Eficiente (ECCOEF), en colaboración con Opel Orvecame, que proporcionó los vehículos.

El certamen arrancó en mayo en Gran Canaria y después pasó por todas las islas. En las dos capitalinas hubo dos convocatorias, mientras que en el resto solo hubo una. Los nueve ganadores se encontraron este martes en Las Palmas de GranCanaria para la prueba final.

Cualquier persona con carné de conducir en vigor podía inscribirse en el certamen, que no solo contaba con una parte competitiva, también con una formativa. Los participantes recibieron sesiones teóricas y prácticas impartidas por expertos en educación vial y eficiencia energética para aprender técnicas de optimización de la energía, de aprovechamiento de la frenada energética o de mejora de la gestión de recarga de vehículos eléctricos.

Una vez aprendida la lección, los participantes se enfrentaban a una prueba de conducción en tramo abierto en la que se tenía en cuenta el tiempo y, sobre todo, la energía consumida por el vehículo, medida en kWh por 100 km. En la prueba final, el ganador hizo el recorrido con un consumo eléctrico de 8,8 kWh/100.

Otra de la finalistas, Lidia Quesada, de Lanzarote, explicó que no había manejado antes un coche eléctrico. «Nunca había conducido un coche como este y fue sorprendente. Lo primero, que no tiene nada de ruido. Mi pie buscaba el embrague, pero luego ya me habitué», contó.

«Ha sido un certamen muy transversal», indicó Carlos Larrodé, gerente de ECCOEF. «Ha venido gente de todas las edades, de ambos sexos, usuarios y no usuarios de vehículos eléctricos. Nos quedamos con que todo el mundo ha aprendido algo y a todos les ha cambiado la mentalidad de cara a los vehículos eléctricos».

El crecimiento del coche eléctrico

Uno de los objetivos del certamen era combatir la «mala fama» que según Larrodé sigue teniendo el coche eléctrico, parte importante en una estrategia de movilidad sostenible que es prioritaria para el Gobierno de Canarias. «Tenemos que dar ese salto hacia la descarbonización de Canarias. Esto es un cambio que ha venido para quedarse», declaró el consejero de Transición Ecológica y Energía,Mariano Herández Zapata, que confesó que desde hace más de un año conduce un coche eléctrico.

Hernández Zapata destacó que el pasado mayo fue el primer mes en el que los coches cero emisiones fueron los más vendidos, aunque reconoció que le gustaría que el avance del coche eléctrico en las islas fuera más rápido.

Hasta agosto de este año se habían matriculado 2.822 vehículos eléctricos, el 19,3% más que en el mismo período del año anterior, según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). En 2025 se superarán por primera vez las 4.000 matriculaciones (en 2020 se llegó por primera vez a las 1.000), aunque el peso en el parque automovilístico sigue siendo pequeño: el vehículo eléctrico no supuso ni el 5% de las matriculaciones totales el año pasado.

La red de recarga también crece a buen ritmo. Según los últimos datos de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, en Canarias hay 385 estaciones con un total de 1.242 puntos de recarga.

