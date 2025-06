CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria. Domingo, 22 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Oliver Alonso, presidente y CEO de Domingo Alonso Group, con más de 35 años en el sector del automóvil, reflexiona en esta entrevista sobre los retos estructurales de la economía canaria y las acciones necesarias para mejorar tanto el bienestar de la ciudadanía como el desarrollo empresarial. En el año de su 90 aniversario, la compañía se consolida como líder del sector en las islas, con una plantilla de 1.638 empleados y una destacada cuota de mercado que abarca uno de cada tres vehículos comercializados en Canarias. Con más de 25 años de presencia internacional, Domingo Alonso Group ha logrado expandirse en diversos países. En 2025 refuerza su estrategia internacional con la incorporación de la importación en Panamá y la reactivación de las operaciones en Venezuela con Volkswagen, reafirmando así su apuesta por el crecimiento global y la consolidación de su posición en mercados clave.

-Tras la reestructuración societaria de la empresa, ¿en qué momento se encuentra el grupo Domingo Alonso?

-Llevamos a cabo una reestructuración del accionariado y pasé a ser el único socio de Domingo Alonso Group. Como sucede en muchas empresas familiares, logramos encontrar una solución que conciliara los distintos intereses. En mi caso, tenía muy claro mi compromiso con la empresa, con 'my people' y el legado de mis padres, y conseguimos organizarlo de forma que el negocio no se viera afectado, garantizando la continuidad de todos los que integramos la familia DAG. Los socios que se desvincularon lo hicieron satisfechos, y gracias al apoyo de la banca y al esfuerzo de los trabajadores de Domingo Alonso Group, seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones financieras. Este proceso no ha interferido con la actividad diaria; de hecho, durante este tiempo hemos conseguido desarrollar nuevas líneas de negocio. Este año la empresa celebra su 90 aniversario, ya en la tercera generación, y estamos trabajando para que haya una cuarta, una quinta... con la meta de no solo alcanzar los 100 años —un hito logrado por solo tres empresas canarias—, sino de superarlos y continuar por muchos más.

-¿Diversificando?

-Acelerando oportunidades, como la entrada de Panamá. Desde hace años venimos explorando oportunidades en nuevos mercados, y coincidió que una de ellas se cerró justo después del periodo de reestructuración familiar. Supimos aprovecharla y estamos preparados para afrontar las que vengan en el futuro, gracias al respaldo de las entidades financieras y, por supuesto, al excelente trabajo de nuestro equipo. Además, el respaldo y confianza de nuestras marcas y sus fabricantes validan una vez más nuestra trayectoria.

-¿Qué presencia tiene DAG en Canarias y en el exterior?

-En Canarias tenemos un 30% de cuota de mercado entre coches y motos. Contamos con una clientela muy leal que nos ha permitido liderar el mercado con Volkswagen desde hace 20 años, estar a la cabeza del segmento premium desde hace 16 con Audi, y ocupar el primer puesto con Honda Motos. Internacionalmente, tenemos presencia en Cuba y Venezuela desde hace 25 años, y en Colombia desde hace 18 con momentos mejores y peores, pero siempre guiados por nuestros valores: constancia, perseverancia y honestidad. Además, el 1 de junio iniciamos nuestra actividad en Panamá, haciendo realidad un proyecto que llevamos persiguiendo mucho tiempo. Por otro lado, participamos del Grupo Salvador Caetano que está presente en más de 45 países en Europa, Latinoamérica y África.

-¿En qué consiste exactamente el proyecto de Panamá?

-Panamá es un núcleo estratégico para toda Centroamérica y el Caribe. Llevábamos mucho tiempo intentando establecernos y ya es una realidad. Hemos comprado un terreno para empezar a fabricar en el 2026 un gran concesionario con el mismo sistema de construcción de la Autoterminal del Puerto de Las Palmas. Allí seremos importadores únicos y exclusivos de Volkswagen. Es un mercado casi como el canario, con el doble de población, 50.000 coches matriculados al año donde la marca está en el puesto número 25 del ranking de ventas. Volkswagen, la segunda marca del mundo, tiene un potencial enorme en Panamá y nuestro primer objetivo es llegar a las 1.500 unidades y ser 'top five' para pelear después por el 'top one', como somos en Canarias.

-¿A qué se debe el éxito de Volkswagen en Canarias? ¿Política de precios? o ¿fidelidad de los canarios?

-Nuestra actividad se basa en la eficiencia, en saber de este negocio, de la venta, posventa, de la gestión de recambios y, sobre todo, del cuidado al cliente, donde nos esforzamos por ofrecer siempre la mejor experiencia. Además, el cliente canario es muy leal y siente un fuerte vínculo con nuestras marcas —Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Honda, Citroën— que han logrado consolidarse en las islas a lo largo del tiempo. Nos va bien y, aunque prevemos que 2026 será un año algo más moderado, en línea con la tendencia económica general, los resultados han sido y siguen siendo muy positivos.

-¿Se refiere a las exigencias de Europa para cumplir con las emisiones contaminantes?

-La aplicación de las exigencias europeas sobre movilidad eléctrica en Canarias resulta especialmente complicada debido al bajo poder adquisitivo en las islas y al elevado precio de los vehículos eléctricos, pese a estar exentos de impuestos como el IGIC. Impulsar esta transición cuando el 80% de la electricidad se genera con fuel resulta incoherente. Canarias, por su singularidad, necesita adaptar estas estrategias a su realidad económica y energética. Ni Canarias, ni España ni Europa cumplirán los objetivos de emisiones en los plazos actuales, lo que ya ha motivado una prórroga de tres años. Desde Aconauto Canarias se propone un plan más realista, centrado en limitar las emisiones a 125 gramos de CO2 por km, sin importar la tecnología del vehículo. La antigüedad del parque móvil, que supera los 17 años —también en las flotas públicas—, representa un grave problema medioambiental y de seguridad. Renovar el parque es esencial, para reducir emisiones y mejorar la seguridad vial.

-¿Por qué no tira el coche eléctrico?

-En el segmento premium si tira pero en el segmento del 90% de la población es residual. El eléctrico no tiene fiscalidad pero es un coche de precio más elevado que uno de combustión. El poder adquisitivo del canario busca un coche sobre los 16.000 euros cuando el coche eléctrico medio está en los 24.000 euros sin pagar impuestos. Unas singularidades que habitualmente no se entienden en la península. Lo vemos cada día con los instrumentos del REF. Ha sido una herramienta importante para Canarias, pero hay aspectos que necesitan revisión y mejora. Uno de ellos es una reforma profunda del Aiem, así como la implementación de políticas fiscales que realmente beneficien a la población canaria. Sería razonable aspirar a una equiparación con territorios como Ceuta y Melilla, donde los residentes pagan solo el 50% del IRPF. Es hora de que las medidas fiscales en las islas se orienten, de manera clara, hacia el apoyo a la clase media. Por otro lado, vemos cómo países como Portugal, con su nuevo presidente, están apostando por reducir el impuesto de sociedades para ganar competitividad. En cambio, aquí se exige subir salarios sin aliviar la carga fiscal. Mejorar sueldos es positivo, pero debe ir acompañado de una bajada de impuestos. Sin eso, la competitividad y el crecimiento económico no son sostenibles.

-Ahora mismo hay un debate sobre la modificación del REF. ¿Cómo debería cambiar en su opinión?

-De mi padre he heredado una visión económica liberal, por lo que, en lugar de apostar por un modelo basado en subvenciones, creo en la necesidad de construir una economía competitiva en todos los ámbitos: desde las instituciones públicas hasta el tejido empresarial. En ese sentido, defiendo el regreso a un modelo de puerto franco y de libre mercado, con unas administraciones públicas que intervengan lo menos posible en la actividad económica. Basta con observar los resultados que han dado, hasta ahora, los distintos niveles de gobierno —municipios, cabildos y autonómico— en temas como la vivienda de protección oficial o a precio asequible, que han sido claramente insuficientes. Por eso valoro positivamente que el actual Gobierno de Canarias esté empezando a tomar cartas en el asunto.

-¿Cree de verdad que el Gobierno de España y Europa va permitir esto cuando se están acotando las zonas de baja tributación?

-Europa necesita replantearse su modelo y comprender que no es posible aplicar las mismas normas a todos por igual. Las regiones ultraperiféricas, como Canarias, tienen características particulares que exigen soluciones específicas. No podemos mantenerlas indefinidamente bajo un sistema basado en subvenciones, sin avanzar hacia una verdadera autonomía fiscal. Insisto en que lo que necesitamos es una sociedad competitiva, que se sostenga en el esfuerzo diario y no en la dependencia constante de ayudas. Es más valioso enseñar a pescar que regalar el pescado. En nuestra empresa aplicamos esa filosofía: formamos a jóvenes en un oficio, ofreciéndoles empleos dignos, estables, bien remunerados, para que puedan construir su futuro sin necesidad de depender de subvenciones. Son muchos los sectores que dicen que en Canarias sin el REA, sin el Aiem, sin la ayuda del transportes... No habría actividad económica en las islas. Considero que el Aiem no es, en este momento, la herramienta más adecuada, ya que su coste recae directamente sobre el consumidor. En lugar de eso, apuesto por una industria canaria que continúe compitiendo y reinventándose, respaldada por incentivos fiscales eficaces orientados a la inversión y a la generación de empleo, aspectos clave para el desarrollo económico de Canarias.

-¿Ha compartido su visión con algún político canario?

-He compartido mi visión con varios políticos, y quienes me conocen saben que defiendo una perspectiva liberal heredada de mi padre. Echo en falta una estrategia común a largo plazo para Canarias, con visión de al menos 30 años, que trascienda ideologías y permita construir una región con menos pobreza, una clase media sólida, universidades de excelencia y empresas competitivas donde los jóvenes puedan desarrollarse profesionalmente sin tener que emigrar. Para lograrlo, es imprescindible reducir la carga fiscal, mejorar la eficiencia de las instituciones públicas y apostar por una economía abierta, con menos trabas y más espacio para emprendedores y autónomos. El turismo, por ejemplo, apenas ocupa el 5% del territorio canario frente a un 50% protegido, por lo que limitar su crecimiento carece de sentido. Esta filosofía también guía nuestros planes en Domingo Alonso Group, donde trabajamos con visión a diez años para duplicar el tamaño de la empresa. En lugar de populismo o búsqueda de votos, se necesita compromiso real con el futuro de Canarias.

-Así que es pesimista.

-No soy pesimista, pero falta acción y decisión para construir una Canarias con una economía sólida, una clase media fuerte y mejores instituciones. Es necesario un plan real para reducir impuestos y que el dinero llegue a los ciudadanos. Cuando me preguntan qué puedo hacer yo, la respuesta es clara: mantener una empresa referente en talento, innovación y productividad donde 'my people' disfrute de mejores condiciones que la competencia. En Canarias se podrían hacer las cosas de forma distinta, pero aquí parece que preocupa más no poner ni un ladrillo que ver grúas que son señal de progreso en la economía y los negocios. Para que eso ocurra, es fundamental liberar suelo y facilitar a los inversores las condiciones para que puedan apostar por Canarias.

-¿Cuáles son los problemas que tiene la economía canaria?

-El exceso de burocracia y la ausencia de una hoja de ruta clara. A eso se suma una mentalidad instalada del 'no se puede', alimentada por discursos políticos que hablan de superpoblación o de falta de espacio, siempre sin fundamento. Estamos prestando demasiada atención a voces minoritarias que quizás representan apenas al 5% de la sociedad, mientras descuidamos a la verdadera mayoría: la clase media, que lo que busca es estabilidad, oportunidades laborales para sus hijos y la posibilidad de prosperar económicamente

-Los ciudadanos han salido ya en tres movilizaciones a la calle para pedir un cambio de modelo y un límite para las islas. Entiendo que no comparte en absoluto sus reclamaciones.

-Considero que muchas de las protestas sociales tienen su raíz en la falta de poder adquisitivo. Si las personas tuvieran ingresos suficientes para vivir con mayor dignidad, no habría tanto descontento. Por eso insisto en la necesidad de reducir el IRPF, mejorar los salarios y facilitar el acceso a viviendas a precios razonables. Si logramos esto, las movilizaciones perderán sentido. Nunca me he opuesto a subir el salario mínimo interprofesional, pero sí me preocupa la implantación de la jornada de 37,5 horas, que supondrá un coste adicional cercano al 7% para las empresas. En Domingo Alonso Group apostamos por una política salarial no sólo por encima de la media canaria sino por la de España, porque esa también es una responsabilidad clave del empresario.

-Dos de los grandes problemas de la economía canaria: el absentismo y la baja productividad, ¿cómo se arregla?

-En nuestra empresa, el absentismo es muy bajo, alrededor del 5%, aunque reconocemos que en otros sectores esta cifra puede ser mucho más alta. Este tema es complejo, pero en nuestro caso, creemos que ese bajo nivel de absentismo se debe a varios factores. Contamos con un buen clima laboral y ofrecemos facilidades para la conciliación familiar, lo que contribuye a la satisfacción de nuestros empleados. Además, desde los tres años de antigüedad, nuestros trabajadores disponen de un seguro médico privado con Mapfre, y nuestros salarios están por encima de la media del mercado, lo que también motiva su compromiso y estabilidad.

-¿Cómo está funcionando la terminal de coches en el puerto de Las Palmas?

-La Autoterminal va muy bien. Hemos doblado el espacio para chapa y pintura y estamos pensando en otra cabina. Tenemos coches de la competencia y los nuestros propios. Hay aún dos plantas vacías de las siete y ahora mismo hay otro concesionario más de la competencia que nos ha pedido espacio para 400 plazas adicionales.

-¿La competencia está llamando a la puerta?

-Sí. Nos está pidiendo 400 plazas un concesionario que ha comprendido todas las ventajas que ofrece nuestra instalación.

-¿Domingo Alonso Group aspira a ser el 'Amazon de la movilidad'?

-Queremos ser una compañía conducida por datos y que sea capaz de dar al consumidor los servicios de movilidad que necesita. Amazon es la plataforma más famosa que es capaz de darte todos los productos que necesitas y llevarlos a tu casa. Esa es la referencia. Dar la movilidad qué necesitas, dónde la necesites y cuándo la necesites.

-¿Se plantea vender en algún momento la empresa?

-No, nunca lo haría. Este negocio es el legado que me dejó mi padre, siempre acompañado por mi madre. Es mi vida y la de mi gente. Jamás vendería. Esto es lo que representa mi vida. Hubo personas interesadas en invertir durante la reestructuración, y me siento honrado y agradecido por ello, pero decidí seguir este camino solo junto a mi equipo, a quienes consulté previamente y quienes, por supuesto, me apoyaron en todo momento.