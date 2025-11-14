Comparativa de precios de gasolina y diésel: viernes en Las Palmas

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:10

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,048€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Ayagaures, 3 donde está disponible a 0,970€ por litro.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,129€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, viernes, 14 de noviembre de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,970€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,970 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  2. 2

    0,985 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    0,985 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    0,995 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    0,999 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasolina 98

  1. 1

    1,129 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,149 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

  3. 3

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,169 € Disa Tarahales I (Carretera Los Tarahales Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    1,169 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde)

Gasoil

  1. 1

    0,970 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

  2. 2

    0,970 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  3. 3

    0,985 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    0,985 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    0,995 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,048 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,119 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  3. 3

    1,119 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

  4. 4

    1,149 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde)

  5. 5

    1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

